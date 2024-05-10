原标题：订单量超13.6亿，直播助农将农产品上行的道路越拓越宽

5月8日，直播电商助农兴农研讨会在云南举行，来自农业农村部信息中心、云南省商务厅、云南省农业农村厅、云南省委网信办、昆明市商务局、云南省青年创业协会的会议代表，北京大学、中国人民大学助农专家及快手等企业代表走进云南，围绕直播电商助农兴农展开深度研讨。据了解，2023年快手农产品订单量超13.6亿，同比增长56%。

据了解，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。农村电商发展潜力巨大，成为助力农产品上行、带动就业创业的重要载体。

几十种直播间新职业 带动乡村就地就业创业

在云南思珺儿贸易有限公司助农基地里，一筐筐新鲜榴莲、山竹散发出浓浓果香，工作人员打包、直播、运输新鲜水果，一派繁忙的景象。

“我们在快手有6个店铺，2个黑标店铺，一年发货量500、600万单。”云南思珺儿贸易有限公司负责人马艳介绍说，直播助农的整个产业链带动了大量的就业岗位，如农业经理人、新型职业农民、选品员、品控师、采购员、数字化仓储师、包装员、主播、助播、店铺运营、直播投流师、数据分析员、商务、运营、客服等，给更多人提供了就地就业的新选择。

“每斤水果多卖5分钱，对果农来说，一年可以多收成几千块钱。作为直播间的采购员，一方面要深入产业带，将源头好货送到消费者手中；另一方面，要通过直播间的数据分析帮助农户更好地将农产品卖出去。”牛天林是思珺儿团队的采购员，大学毕业后，他选择回到家乡加入助农团队。谈起自己的工作，牛天林认为很有价值。

农业农村部信息中心副主任张国庆指出，短视频直播平台涌现出农业经理人、数字化采购等几十种直播间新职业，成为助力农产品上行、带动就业创业的重要载体。

北京大学社会学系教授、北京大学城乡发展研究中心主任卢晖临表示，通过助农产业型主播，带动地方农业农村产业的青年回到乡村去，和家乡的一方水土联系起来，快手平台带动的上千万就业的意义就不寻常。它有可能会让将近两百年现代化过程中的乡土损蚀潮流得到扭转，使得我们有文化、有技术、有知识、有视野的青年人回到县域、回到乡土区域来发展自己，带动周边的农民发展，也使得流失的水土逐渐走向乡土复原。

超13.6亿农产品订单通过快手发往全国各地 直播间为农产品打开新销路

近年来，随着短视频直播平台的发展，直播电商成为推动农产品上行的重要抓手。2024年中央一号文件首次提出实施农村电商高质量发展工程，推进县域电商直播基地建设，鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。

快手电商果蔬行业负责人张玉表示，2023年，超过13.6亿农产品订单经由快手发往全国各地，同比2022年增长56%。快手三农兴趣用户超过3.3亿，三农内容和消费需求保持强劲增长态势。2024年，快手发起“兴农计划”，将投入近百亿流量及亿元现金资源，持续扶持优质农产品商家。

在云南省大理白族自治州宾川县，紫皮独头蒜是当地特产，营养价值高、剥皮方便，但因知名度不高而“卖不出去、卖不上价”。97年的宾川姑娘晏林英大学毕业后返乡，开始研究如何将紫皮独头蒜卖出去。

“我们拍摄一些短视频在快手上分享，让更多人有一个认识、了解到下单、复购的过程。”晏林英介绍，2023年，公司的整体销售做到了将近1亿元，电商销售额占比达到70%。

一头头紫皮独头蒜通过直播间走向全国各地的餐桌，也带动整个产业链的发展。“我们跟周边农户成立合作社，研究起二次返利的模式。一方面我们提供好的种子、肥料，带动社员抱团采购，把生产成本降下来；另一方面，把直播电商和种植环节打通，帮农户把农产品更好地卖出去、卖出价。”更令晏林英骄傲的是，随着紫皮独头蒜在直播电商平台被更多人知晓，很多同行也加入跟随售卖这个产品。

中国人民大学二级教授、中国人民大学农村发展研究所所长郑风田表示，直播电商助农改变了传统小农生产对接与大市场的格局，让乡村振兴实现良性循环。过去从农户到消费者餐桌要经过六七道环节，生产者只能赚到10%至15%的利润，环节太多导致生产者与消费者的利益都受损。快手的直播电商，通过直播间将源头好物直接送到消费者手中，让消费者有了新的购物选择，也为地方特色农产品打开了新通路。

(责编：董童、李源)

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