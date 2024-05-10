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中国农业银行学习宣传饶才富先进事迹报告会在京举办

2024年05月10日15:25 | 来源：新华网
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原标题：中国农业银行学习宣传饶才富先进事迹报告会在京举办

5月8日，中国农业银行学习宣传饶才富先进事迹报告会在京举办。中央金融工作委员会副书记秦斌、共青团中央书记处书记胡盛、中华全国总工会二级巡视员杜文甫、中国金融工会副主席张亮出席报告会。中国农业银行董事长、党委书记谷澍及党委成员张旭光、林立、汤军、刘加旺、刘洪参加活动。

饶才富生前系农业银行福建龙岩红坊营业所党支部书记。他在农村金融战线无私奉献40年，全心全意服务老区经济振兴，倾心竭力助推“三农”事业发展，积极扶持贫困农民脱贫致富，先后获得全国劳动模范等30多项荣誉。2019年，饶才富因病逝世。为深切缅怀饶才富，表彰奖励在服务“三农”一线涌现出的先进典型，中国农业银行党委研究决定设立“饶才富奖”“乡村服务先锋”和“服务乡村振兴奖”，引领激励更多农行人传承发扬饶才富优秀精神品质，在服务乡村振兴中作出更大贡献。截至2024年5月，“饶才富奖”已连续开展四届评选，共表彰21个集体和40名个人。“乡村服务先锋”每年评选400人，首届评选于今年初开展，并已在2024年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作会议上宣布表彰决定。

本次报告会围绕培育和践行中国特色金融文化，聚焦对饶才富宝贵精神财富的诠释、发扬和传承，播放了饶才富先进事迹宣传片，分别讲述了2022年度“三农”人物傅小康用心用情用爱服务“三农”的先进事迹、全国五一劳动奖章获得者孙洪明和洪明两位的先进事迹以及农业银行五四红旗团支部、四川省服务涉藏地区最早的金融机构之一——农行甘孜雅江支行先进事迹，生动展现了农业银行各条线各层级广大员工，把饶才富的榜样力量融入平凡工作中，围绕全面贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议部署要求，不断展现新作为、谱写新篇章的良好精神风貌。活动现场为2024年“饶才富奖”、五一劳动奖章、五一巾帼标兵、农银工匠、优秀共青团员、青年岗位能手获得者代表颁奖。

谷澍对中央金融工委、全国总工会、共青团中央、中国金融工会对农业银行的关心支持表示感谢。他指出，饶才富坚守初心、执着为民、扎根基层、勤勉尽责、诚实守信、廉洁奉公的优秀品质，是农业银行在长期服务“三农”实践中形成的宝贵财富，为农业银行服务好乡村振兴和实体经济工作提供了强大精神动力。他要求，要大力培育和践行中国特色金融文化，以学习宣传饶才富先进事迹为契机，组织干部员工全面、系统、深入学习领会“五要五不”要求，引导广大员工做中国特色金融文化的积极传播者和模范践行者。要系统深入学习饶才富先进事迹，挖掘和总结以饶才富为代表的“老农金”典型的精神内涵，广泛开展学习宣传活动，抓实先进事迹专题培训。要积极培养新时代“饶才富式”的农行人，抓好县域乡村客户经理队伍建设，推动农业银行“三农”金融服务事业薪火相传、发展壮大。要充分发挥群团组织在弘扬中国特色金融文化中的积极作用，强化劳模工匠示范引领，切实加强对基层员工的关心关爱，持续深入推进员工关爱“五项行动”，进一步增强员工的归属感，着力营造干事创业的良好氛围。

报告会以现场和视频相结合形式召开，农业银行首席风险官、专业总监、派驻纪检监察组负责人、总行机关各部室主要负责人、各级先进典型代表和员工代表现场参会，总行京外部室、各金融研修院、各一级分行负责人和员工代表以视频形式参会。

(责编：董童、李源)
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