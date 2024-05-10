原标题：不答题也免单！淘宝5月10日送出超百万份免单，用户下单即可刮奖

在淘宝答题免单连续多日引发全网热议后，淘宝推出了不用答题也能免单的新玩法。

记者获悉，淘宝今日上线“淘宝刮刮乐”，所有用户下单后可获得一次刮卡机会。其中，刮中免单卡的用户，可获得当前订单或随机一笔历史订单免单的惊喜。

5月10日淘宝周年庆当天，淘宝通过“刮刮乐”感谢用户的长期陪伴，将为超百万用户的一笔当前订单或历史订单免单。凌晨已经有不少网友晒出了自己的免单截图，下单并刮卡后，有人十年前买的牛仔裤被淘宝免单，还有人曾购买的价值五千多的手机被淘宝免单。

此外，用户还有机会刮中双赢卡，将双赢卡分享给好友，双方皆有机会获得红包或夸克会员、淘票票会员、天猫U先全场1分购等福利。

在即将到来的2024天猫618大促中，“刮刮乐”也将成为淘宝新的大促玩法，并在5月31日至6月20日每晚20:00至24:00限时加码，在此期间下单的用户有机会刮出更多免单或红包福利。

淘宝方面表示，“刮刮乐”玩法未来可能将长期运营，成为平台一项重要的长期消费者互动活动，所有用户每次下单后都能挂卡，抽取免单红包或百亿补贴专属红包、直播红包等权益。

今年以来，淘宝配合各个大促及节点，不断加码用户福利，玩法主打简单无套路。如淘宝近期已宣布今年天猫618将取消官方预售，并推出全程价保等一系列措施，让消费者简单买、放心买。此前春节期间，淘宝发出10亿“发发乐”红包，活动期间用户无论集到多少金额的红包都可直接使用，也被网友评价为“最敞亮的红包玩法”。

与此同时，淘宝天猫持续优化物流、售后、88VIP服务等各个环节，先后推出仅退款、延迟发货主动赔付、新疆包邮、88VIP无限次退货包运费等举措，持续升级平台消费者体验。

淘宝一系列举措，为消费者带来了更好的用户体验，也让消费者更愿意选择淘宝。根据华创证券近日发布的研报，2024年3月，淘宝GMV不仅同比去年增长14%，MAU（月活跃用户数）达9.1亿，同比增长10%，在电商平台中保持第一。

(责编：董童、李源)

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