人民网北京5月10日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，5月9日，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心在黑龙江省佳木斯市召开大豆药剂拌种现场会，观摩佳木斯市大豆种子包衣、根瘤菌剂接种及大垄密植耕作现场，交流大豆单产提升工作进展，安排布置今年重点工作。

会议指出，近年来我国大豆根腐病呈加重发生态势，抓好根腐病防控是促进大豆大面积单产提升的关键一环。要统筹抓好主导品种、主推技术、主力机型“三主”融合，强化播期药剂拌种，预防苗期病虫害发生，因地制宜推广种子包衣、根瘤菌剂接种、大垄密植等控害增产措施，促进大豆全苗壮苗和单产提升。

会议强调，各地要紧盯大豆大面积单产提升目标任务要求，狠抓病虫害防控，优化栽培管理措施，打好技术“组合拳”“连环招”，全面提升大豆生产技术水平。一要防病治虫挖潜力。全面分析制约大豆产能提升的短板问题，将种子包衣、根瘤菌剂接种和大垄密植等增产措施与现有技术结合，形成地方主推或主导技术，持续挖掘增产潜力。二要提升技术促增产。通过建立示范区“做给农户看、领着农户干”，展示大豆病虫防控和高产栽培技术，引领大面积推广应用，不断提升关键技术的到位率、覆盖面，促进大豆单产提升。三要协作协同聚合力。各地要集中相关资金、整合人员力量、强化科技支撑，确保大豆单产提升各项措施落实落地。

会议邀请中国农业科学院、南京农业大学、黑龙江八一农垦大学相关专家作专题报告。黑龙江、内蒙古、安徽、四川等14个省（区）农业农村厅和黑龙江省28个大豆主产县农业农村局代表参加会议。

(责编：方经纶、吕骞)

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