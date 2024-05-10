原标题：建筑多一点海尔智慧，用户少一份财务支出

当前，中央空调行业进入大规模更新改造期。与此同时，设备改造中伴随的停业施工、破坏装修和改造费用高等难题也逐步凸显，怎么解决？效果如何？

在这点上，用户最有发言权。5月8日，海尔智慧楼宇对外发布了一组用户改造后的节能数据：一个工厂项目年省29万，一个大型场馆30天完成改造，一个养殖场的供热成本降低1元/只，一个办公楼单个制冷季节省10万元……根据用户建筑类型和空间结构不同，最终的改造数据也不尽相同。但是，每一次海尔方案的应用，都为用户省出了一份财务支出。

而这也仅仅是冰山一角，海尔智慧楼宇推出的全场景更新改造方案，目前也收获了各大行业用户的第一口碑。从数据来看，海尔智慧楼宇已实现磁悬浮中央空调连续6年全球第一、物联多联机中国品牌连续4年第一、空气源热泵中国市场连续4年第一。那么，海尔智慧楼宇是如何做到的？我们可以从几个样板案例的应用效果中寻找答案。

大型设备更新难、费用高？海尔：年省约29万

对于商业地产、工业生产等大型建筑用户来说，设备更新不仅工程量大，而且投入资本高、回收期长。各类问题叠加，让用户对暖通系统的更新改造有所顾虑。那么，该如何算好这笔“经济账”？

海尔智慧楼宇通过场景定制，为用户带来省钱省时还省力的改造体验。在嘉多彩粉末涂料有限公司，用户将原有螺杆机方案部分更新为海尔磁、气悬浮中央空调方案，实现了降本增效。前期改造为磁悬浮方案后，年运行费用从71万余元降至42万左右。后期工厂增产30%后，又加入了气悬浮空调方案，实现整体节能效率再度提升9%，一年就能省下近30万。

改造费时费力？海尔：30天完成，省电一半

酒店、政府公建等中小空间场景的设备改造，往往伴随着管线的更换等。破坏现有装修不说，整体更新周期长，停业施工还会耽误办公营业。针对这些用户痛点，海尔智慧楼宇给出的“五不四省”无限焕新多联机方案，不换管、不换线、不换内机、不动装修、不影响营业，做到了省时、省心、省力、省钱。

石家庄图书馆就应用了以海尔物联多联机为核心的改造方案，在不闭馆、不拆管路的情况下，将工期缩短1/3，仅一个月便完成改造工作。在节能效果上，还实现了节能超50%。合肥通用检测院检测数据显示，相同运行环境下，旧多联机24小时耗电为330KWh，而更新后的海尔物联多联机日耗电仅为164 KWh，仅开启物联功能后就实现了节能23.7%。

供热温度不稳定？海尔：恒温供暖，成本降低80%

当前，我国正大力推进煤改电采暖改造。尤其是没有市政供热，采用燃油锅炉、燃煤锅炉等方式采暖的场景，亟需通过更新改造解决不环保、费用高、不安全等问题。海尔智慧楼宇通过场景化定制，不仅实现了稳定安全供热，还降低了供热成本，满足了用户需要。

以此前登上《山东新闻联播》的海阳鼎立种鸡场为例，就应用了海尔低温空气源热泵方案。方案采取以太阳能为主，空气源为辅，极端天气蓄能水箱做补充的方式供热，将每只鸡的平均供热成本从原先的1.2元降至约0.25元。此外，精准温控功能，还满足了鸡舍棚内前后、上下、左右温差不能超过1℃的严苛要求，省钱又省心。

设备管理难？海尔：智慧管理，轻松省10万

出门忘关空调、下班后人工巡检开关状况、能耗信息不明确、设备故障后需逐一排查……这些管理上的问题，不仅为用户带来了能源与人力上的浪费，还造成了高额的费用支出。海尔智慧楼宇通过定制化打造智控方案，为用户带来高效便利的管理体验。

在青岛科大讯飞办公楼，就通过智能化改造，实现了集中操控、在线管理，还能进行模式预设、分户计费、异常提醒等。项目负责人表示，仅运行期间的第一个空调季就节省费用10万余元，节能15%以上，实现了成本的完全回收。此外，苏州科创大厦项目也通过智控改造，实现值班人员工作量减少80%。改造前最少需6人值班，改造后3人即可轻松完成，人工成本节省50%。

一直以来，海尔智慧楼宇都以节能、智慧为牵引，持续升级用户体验，并获得了众多用户认可。随着大规模设备更新和技术改造的推进工作，建筑行业也掀起新一轮的“焕新潮”，海尔智慧楼宇为每一个用户量身打造定制化节能改造方案，也为即将到来的大规模换新市场注入新的动力，推动了绿色建筑节能可持续发展。

(责编：董童、李源)

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