人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家数据局：将从六方面推进数字中国建设

2024年05月10日17:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月10日电 （方经纶）在5月10日的国新办新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏介绍了国家数据局组建情况，及推进建设数字中国的重点工作。

“总体来看，上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。”刘烈宏表示，各地因地制宜推进改革，31个省（区、市）和新疆兵团均完成机构组建，其中，独立设置机构26个，加挂牌子的6个。各地数据工作机构职能进一步强化，北京等21个地区还将数字政府建设纳入数据工作范围，机构职能延伸到公共数据的生产和采集环节。大部分省（区、市）配套设立数据发展促进中心，组建数据集团，进一步加强组织保障，理顺数据管理、资源整合和开发利用的关系。

刘烈宏表示，下一步，国家数据局将从六个方面推进数字中国建设——

将全面加强统筹推进。准确把握职能定位，统筹推进数字技术与“五位一体”总体布局深度融合，着力增强数字经济发展质量效益，提升政务数字化智能化水平，繁荣数字文化事业，推动数字社会精准化普惠化便捷化，大力发展绿色智慧的数字生态文明。进一步建立健全数字中国建设统筹推进工作机制，持续办好“数字中国建设峰会”。

将推进数据要素市场化配置改革。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。组织开展全国数据资源调查，推进公共数据资源管理和运营机制改革。

将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。

将持续提升关键能力。加快研究数据安全技术体系，着力提升数据安全的技术保障水平，筑牢网络安全屏障。推动数据领域技术创新不断取得新突破。

将全面赋能转型发展。持续推进制造业数字化转型和智能化升级，打造供需对接、全链协同、价值驱动的产业数字化转型生态。推动数字产业绿色低碳发展、数字技术赋能传统行业绿色发展，积极构建绿色低碳循环经济体系。高质量建设数字社会，推动智慧城市和数字乡村建设。深入实施“数据要素×”行动计划，激励多方主体积极参与数据要素开发利用。

将不断优化发展环境。充分发挥各地区的首创精神，注重用市场和创新的力量推动数字中国建设。持续推进网络文明建设。统筹做好数字经济领域国际合作，完善国际数据治理“中国方案”，持续优化数据跨境流动规则。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 稳中向好、向新而行 一季度地区经济开局有力
　　
一路春风一路歌 奏响中国品牌最强音
　　2024年中国品牌日活动于5月10日至14日在上海世博展览馆举行。人民网记者 许维娜摄 “过去，我们曾梦想将世界的品牌引入中国。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部