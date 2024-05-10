人民网北京5月10日电 （方经纶）在5月10日的国新办新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏介绍了国家数据局组建情况，及推进建设数字中国的重点工作。

“总体来看，上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。”刘烈宏表示，各地因地制宜推进改革，31个省（区、市）和新疆兵团均完成机构组建，其中，独立设置机构26个，加挂牌子的6个。各地数据工作机构职能进一步强化，北京等21个地区还将数字政府建设纳入数据工作范围，机构职能延伸到公共数据的生产和采集环节。大部分省（区、市）配套设立数据发展促进中心，组建数据集团，进一步加强组织保障，理顺数据管理、资源整合和开发利用的关系。

刘烈宏表示，下一步，国家数据局将从六个方面推进数字中国建设——

将全面加强统筹推进。准确把握职能定位，统筹推进数字技术与“五位一体”总体布局深度融合，着力增强数字经济发展质量效益，提升政务数字化智能化水平，繁荣数字文化事业，推动数字社会精准化普惠化便捷化，大力发展绿色智慧的数字生态文明。进一步建立健全数字中国建设统筹推进工作机制，持续办好“数字中国建设峰会”。

将推进数据要素市场化配置改革。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。组织开展全国数据资源调查，推进公共数据资源管理和运营机制改革。

将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。

将持续提升关键能力。加快研究数据安全技术体系，着力提升数据安全的技术保障水平，筑牢网络安全屏障。推动数据领域技术创新不断取得新突破。

将全面赋能转型发展。持续推进制造业数字化转型和智能化升级，打造供需对接、全链协同、价值驱动的产业数字化转型生态。推动数字产业绿色低碳发展、数字技术赋能传统行业绿色发展，积极构建绿色低碳循环经济体系。高质量建设数字社会，推动智慧城市和数字乡村建设。深入实施“数据要素×”行动计划，激励多方主体积极参与数据要素开发利用。

将不断优化发展环境。充分发挥各地区的首创精神，注重用市场和创新的力量推动数字中国建设。持续推进网络文明建设。统筹做好数字经济领域国际合作，完善国际数据治理“中国方案”，持续优化数据跨境流动规则。

(责编：方经纶、吕骞)

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