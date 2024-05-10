今年是我国全功能接入国际互联网30周年。30年来，特别是党的十八大以来，在习近平总书记关于构建网络空间命运共同体的重要理念指引下，我国不断深化网络空间国际合作，培育数字发展新动能，开创数字合作新局面，奏响与世界交融发展的新乐章。

自成立之日起，作为全球互联网发展合作治理的“贡献者”，中国互联网络信息中心（CNNIC）紧密围绕主责主业，扎实开展互联网治理国际合作。积极推动互联网国际治理体系变革，深入拓展互联网多边交流合作，凝聚各方共识发出中国强音，促进弥合全球数字鸿沟，以切实行动为全球网络空间的开放共享、互利共赢作出贡献。

积极参与，推动全球互联网基础资源管理分配变革。习近平总书记指出，“国际网络空间治理应该坚持多边参与、多方参与，由大家商量着办”。随着互联网在人类生产生活中的作用越发显著，世界各国对于自主管理互联网、发展互联网的意愿也越发强烈。在包括我国在内的世界各国共同努力下，“网络主权”原则日益深入人心，发展中国家在互联网国际治理领域的话语权和影响力持续增强，和平、安全、开放、合作的网络空间正在逐步形成。

作为我国互联网基础资源的国家队，中心在全球互联网基础资源管理分配这一互联网国际治理关键领域中持续提出中国方案、贡献中国智慧。全程参与互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）管理权移交进程，积极参选并成功获任“互联网工程任务组（IETF）互联网架构委员会（IAB）委员”等多个关键岗位，与各方一道共同推进互联网基础资源管理分配更加公正合理。

务实合作，助力推进互联网国际治理多边交流。习近平总书记强调，“我们应该坚决维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义”。我国深入参与联合国框架下互联网相关交流合作，在联合国《信息安全政府专家组报告》中明确“主权原则适用于网络空间”，成功连任国际电信联盟理事国，发布《二十国集团数字经济发展与合作倡议》等推动数字经济发展的政策文件，多边互联网交流合作取得显著成果。

长期以来，中心积极支持主管部门参与在联合国、国际电信联盟、金砖国家、二十国集团等多边国际组织中的互联网治理、数字经济领域磋商；担任联合国互联网治理论坛（IGF）多利益相关方咨询委员会委员、国际电信联盟理事会互联网工作组副主席等重要职务；承担互联网国际治理相关政策研究任务，有力支撑我国在互联网国际治理多边平台上发挥大国作用、展现大国担当。

共享共治，推动构建网络空间命运共同体。习近平总书记指出，“互联网是人类的共同家园。让这个家园更美丽、更干净、更安全是国际社会的共同责任”。在习近平总书记的有力推动下，全球互联网共商共建共享的国际平台——世界互联网大会应运而生，为世界各国以对话交流促进共商、以务实合作推动共享创造了有利条件。

中心作为世界互联网大会国际组织六家发起单位之一，深度参与了世界互联网大会（乌镇峰会）和世界互联网大会国际组织的创建与发展，为构建国际互联网共享共治的中国平台添砖加瓦。同时，中心还推动成立了中国互联网治理论坛（China IGF），团结凝聚国内互联网国际治理各相关方，进一步壮大互联网国际治理领域的中国声音、中国力量。

创新发展，持续提升互联网基础资源国际影响力。长期以来，中心始终肩负互联网基础资源国家队的重要使命，砥砺奋进、辛勤耕耘，不断选拔国际组织任职人员，开展技术创新，深化国际合作，取得一系列积极成果。在全球和区域性互联网国际组织任职数量累计近百人次，覆盖互联网领域七大国际组织；制定并发布域名、电子邮件、IPv6等重大互联网技术领域国际标准（RFC）16篇；先后发起成立亚太顶级域名联合会、中文域名协调联合会等区域互联网国际组织；面向老挝、柬埔寨、马来西亚等9个“一带一路”沿线国家开展国际培训，积极宣介我国互联网技术和治理经验，推动弥合全球数字鸿沟。

同时，积极申办IETF等国际会议，强化在互联网基础资源管理分配、技术标准开发制定等领域中的国际交流合作，扩大“朋友圈”，进一步提升我国在互联网相关领域的议题设置权、国际话语权和规则制定权。

“行之力则知愈进，知之深则行愈达”。站在30周年这个新的历史起点，中心将在习近平总书记关于构建网络空间命运共同体的重要理念指引下，持续加强重点问题研究，不断强化国际合作能力，着力打造培养专业化、国际化人才的摇篮和重要平台，加快建设立足国内、面向全球、具有国际视野的专业化、特色化一流互联网络信息中心，为加快推进新型工业化、建设网络强国和数字中国提供坚实支撑。（人民邮电报）

(责编：申佳平、吕骞)

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