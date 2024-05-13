人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局近日发布了《网络反不正当竞争暂行规定》（以下简称《规定》），2024年9月1日起施行。

市场监管总局相关负责人表示，《规定》推出，旨在预防和制止网络不正当竞争，维护公平竞争的市场秩序，鼓励创新，保护经营者和消费者的合法权益，促进数字经济规范健康持续发展。

据上述负责人介绍，《规定》具有以下几个特点：

一是坚持鼓励创新。保护企业创新成果，着力促进互联网行业发挥最大创新潜能。

二是着力规范竞争。顺应我国数字经济发展新特点、新趋势、新要求，完善各类网络不正当竞争行为认定标准及规制要求。明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为。并设置兜底条款，为可能出现的新问题新行为提供监管依据。

三是加强消费者权益保护。回应社会关切，对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制，为解决线上消费新场景新业态萌发的新问题提供政策支撑。

四是强化平台责任。督促平台对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。

五是优化执法办案。针对网络不正当竞争行为辐射面广、跨平台、跨地域等特点，对监督检查程序作出特别规定。创设专家观察员制度，为解决重点问题提供智力支撑和技术支持。

六是明确法律责任。充分发挥市场监管领域法律法规“组合拳”作用，有效衔接反不正当竞争法、电子商务法、反垄断法、行政处罚法等法律。同时，明确了没收违法所得的法律责任，强化监管效果。

上述负责人表示，市场监管总局将加强对各地市场监管部门的培训指导，着力做好网络不正当竞争行为规范和查处工作，切实维护经营者和消费者的合法权益，促进各类经营主体有序竞争、创新发展，以高质效反不正当竞争监管执法助力数字经济高质量发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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