人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）近年来，“工业+文旅”成为业内新时尚，而白酒产业先天的文化优势，成为“工业+文旅”的实践者。

5月11日，第六届印象·衡水老白干酒文化节在衡水举行。作为文化节的活动之一的“探寻老白干香型品类健康之美”活动开启，通过深度结合“探厂+互动+演出”的沉浸式体验形式，以创新的融媒手段，全方位、多角度展现老白干香型的独特文化魅力。

据了解，本次活动的一大特色，是呈现上的融合创新，尤其是以沉浸式、高互动的竖屏移动走播形式，将节目内容与新媒体直播有机融合，以第一视角带观众逛衡水老白干景区。

作为4A级景区的老白干景区中，“手工酿造8号工坊”“共和国第一酒库”“中国白酒地缸发酵博物馆”等独特景点将酿酒工艺、文化、历史串联起来，给游客展示了一副千年酿酒文化的画卷。

图为酿酒工坊内实景歌舞表演。受访方供图

在承载着老白干酿造的核心秘籍的“手工酿造8号工坊”里，游客会从拌料装甑再到发酵蒸馏亲眼见证国宝非遗酿艺，深感其独特魅力与深厚底蕴。也会从讲解中了解到，地缸酿造让酒体隔绝泥土，避免有害微生物和杂味的产生，酒体更加醇净，老白干香型白酒分子量小、碳链短，易分解、代谢快，醉得慢、醒得快，可以减轻饮酒者的身体负担。

图为中国白酒地缸发酵博物馆馆藏展示。受访者供图

据介绍，中国白酒地缸发酵博物馆，是国内首家，也是目前唯一一家研究、展陈地缸发酵历史、文化和技术的博物馆，同时是一座融文化与酿造工艺为一体的沉浸式博物馆。凭借约6.13万平方米建筑面积、47666口地缸数量、10156吨年出酒量，中国白酒地缸发酵博物馆成功挑战吉尼斯世界纪录称号——“最大的白酒地缸发酵车间”，创造了世界年产量规模最大的白酒生产车间纪录。

探厂活动后，举行了封坛仪式。

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长刘彦龙发表致辞。受访方供图

仪式上，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长刘彦龙在致辞时表示，衡水老白干以打造中国白酒一流企业为愿景，深抓文化建设，深挖活态文化内涵，高标准、高品位抓好文化的价值表达和时代表达，为企业高质量发展带来无限的生机和活力。

(责编：乔业琼、高雷)

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