人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工业与文旅融合 第六届衡水老白干酒文化节举办

2024年05月13日14:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）近年来，“工业+文旅”成为业内新时尚，而白酒产业先天的文化优势，成为“工业+文旅”的实践者。

5月11日，第六届印象·衡水老白干酒文化节在衡水举行。作为文化节的活动之一的“探寻老白干香型品类健康之美”活动开启，通过深度结合“探厂+互动+演出”的沉浸式体验形式，以创新的融媒手段，全方位、多角度展现老白干香型的独特文化魅力。

据了解，本次活动的一大特色，是呈现上的融合创新，尤其是以沉浸式、高互动的竖屏移动走播形式，将节目内容与新媒体直播有机融合，以第一视角带观众逛衡水老白干景区。

作为4A级景区的老白干景区中，“手工酿造8号工坊”“共和国第一酒库”“中国白酒地缸发酵博物馆”等独特景点将酿酒工艺、文化、历史串联起来，给游客展示了一副千年酿酒文化的画卷。

图为酿酒工坊内实景歌舞表演。受访方供图

图为酿酒工坊内实景歌舞表演。受访方供图

在承载着老白干酿造的核心秘籍的“手工酿造8号工坊”里，游客会从拌料装甑再到发酵蒸馏亲眼见证国宝非遗酿艺，深感其独特魅力与深厚底蕴。也会从讲解中了解到，地缸酿造让酒体隔绝泥土，避免有害微生物和杂味的产生，酒体更加醇净，老白干香型白酒分子量小、碳链短，易分解、代谢快，醉得慢、醒得快，可以减轻饮酒者的身体负担。

图为中国白酒地缸发酵博物馆馆藏展示。受访者供图

图为中国白酒地缸发酵博物馆馆藏展示。受访者供图

据介绍，中国白酒地缸发酵博物馆，是国内首家，也是目前唯一一家研究、展陈地缸发酵历史、文化和技术的博物馆，同时是一座融文化与酿造工艺为一体的沉浸式博物馆。凭借约6.13万平方米建筑面积、47666口地缸数量、10156吨年出酒量，中国白酒地缸发酵博物馆成功挑战吉尼斯世界纪录称号——“最大的白酒地缸发酵车间”，创造了世界年产量规模最大的白酒生产车间纪录。

探厂活动后，举行了封坛仪式。

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长刘彦龙发表致辞。受访方供图

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长刘彦龙发表致辞。受访方供图

仪式上，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长刘彦龙在致辞时表示，衡水老白干以打造中国白酒一流企业为愿景，深抓文化建设，深挖活态文化内涵，高标准、高品位抓好文化的价值表达和时代表达，为企业高质量发展带来无限的生机和活力。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工业与文旅融合 第六届衡水老白干酒文化节举办
　　人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）近年来，“工业+文旅”成为业内新时尚，而白酒产业先天的文化优势，成为“工业+文旅”的实践者。 5月11日，第六届印象·衡水老白干酒文化节在衡水举行。…
网络反不正当竞争新规发布 将于9月起施行
　　人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局近日发布了《网络反不正当竞争暂行规定》（以下简称《规定》），2024年9月1日起施行。 市场监管总局相关负责人表示，《规定》推出，旨在预防和制止网络不正当竞争，维护公平竞争的市场秩序，鼓励创新，保护经营者和消费者的合法权益，促进数字经济规范健康持续发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部