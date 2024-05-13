据中国石化新闻办消息，近日，中国石化“院士进课堂”活动在安徽岳西举行。中国科学院院士何鸣元为莲云石化初中学生现场授课，岳西县31所学校17000余名学生在线同步收看。

本次活动由中国石化集团公司主办，中国石化石油化工科学研究院及石油化工分子转化与反应工程全国重点实验室承办。课堂上，何鸣元从关系人类命运前途的重大问题出发，深入浅出地阐述了碳能源对人类社会和我国发展的重要性，以及如何通过“学、问、思、辨、行”实现“双碳”目标。此外，在这次活动中，结对“姊妹”学校北京一零一中石油分校与莲云石化初中教师还通过“同课异构”的方式，围绕一个课程主题，向学生讲授语文和数学课程。

据悉，“院士进课堂”活动是中国石化发挥科技优势、探索做实教育帮扶和科普工作的生动实践。活动旨在通过与院士近距离接触，激发同学们的科学兴趣，增强创新意识，从而引导他们立报国之志，为国家、为家乡作出更大贡献。此前，活动成功走进湖南省泸溪县，获得广泛好评。

安徽省岳西县是国家乡村振兴示范县，也是中国石化乡村振兴定点帮扶县。乡村振兴阶段以来，中国石化先后投入教育帮扶资金1812万元结对帮扶7所石化学校，让这些学校的软件硬件，校园建设、特色创建、师资培训等，有了全方位的提高。

扶志又扶智，办好农民家门口的学校。多年来，中国石化始终高度重视教育帮扶工作。脱贫攻坚时期，中国石化累计投入3亿多元捐建近300所学校，帮助山区的孩子有学上。实施乡村振兴战略以来，中国石化大力开展集团化立体式教育帮扶，以办好农民家门口的学校为目标，努力让孩子们都能享有更好的教育。2021年9月起，中国石化遴选59所中小学作为重点帮扶学校，安排集团内部65家直属单位开展结对帮扶，让乡村孩子有学上、上好学。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经