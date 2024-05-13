原标题：值得买科技2024战略发布：全面AI战略，效率驱动未来

5月10日，以“效率驱动未来”为主题的2024值得买科技集团战略发布会在京举办。值得买科技创始人、董事长隋国栋在回顾2021年战略升级成果的基础上，真诚分享自身的创业理念、公司的AIGC实践，以及对未来技术发展趋势的清晰研判，并基于此正式发布了全面AI战略，宣布将在AI战略框架下，把核心产品什么值得买App改造升级为“AI原生的什么值得买GEN2”，同时积极推进出海计划。

自2010年创立以来，值得买科技始终专注于消费领域，以内容为核心，以技术为驱动，永无止境地提升B端和C端的连接效率。“追求先进性；尊重内容价值；热爱消费和消费者；提供差异化价值。这四点既是值得买科技的创业逻辑，也是产品设计的根本原则。基于此，集团在不同发展阶段始终追求持续提升高质量信息的获取效率。”

十多年来，技术和内容，一直是主导值得买科技战略选择的两大核心变量。诞生于PC互联网时代后期的值得买科技，从2012年开始，通过积极拥抱移动互联网实现了高速发展，并在2019年成长为消费内容赛道的第一家A股上市公司。2021年以来，面对内容行业的生态巨变，值得买科技实施的多元化战略，实现了对更多元内容形态和更广阔流量场域的覆盖，服务了全网更多消费者。2023年，面对澎湃而至的AIGC新技术浪潮，值得买科技对AI研发和应用进行了快速有效的探索，并最终演进为一场对整个业务体系底层能力的全面革新。

“我们是一家由一群技术爱好者创立的公司，完整经历了从互联网到移动互联网的变迁。而AI是这个时代的馈赠，让我们有信心去迎接新的变化。”隋国栋表示，值得买科技将持续用AI改造产品和服务，通过公司业务的全面AI化，追求未来更高质量的发展和更长期的成功。

近三年战略回顾：多元化的实践与思考

2021年3月，在“内容平台多元化”和“客户营销需求多元化”的背景下，值得买科技进行了面向“第二个十年”的全面战略升级：在坚持以消费内容为核心的基础上，面向全网全域，深入布局消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块。在此次战略升级中，“永无止境地提升B端和C端之间的连接效率”被明确为公司的长期追求。

这是一次由“内容重塑消费产业格局”引发的战略变革。过去3年，值得买科技通过“把什么值得买App的内容能力和经验应用到其他场域，提升全网消费者获取高质量信息的效率”，取得了显著的战略成果——业务多元化、内容多元化、数据多元化、客户多元化。

2023年，值得买科技实现营业收入14.5亿元，相比战略升级前增长超一倍。在核心产品什么值得买App持续稳健发展的同时，星罗创想、日晟星罗、聚值传媒等创新业务快速成长并盈利，在各自领域构建了自身竞争优势，已成长为增长的主要驱动因素。

伴随着连接场域的拓展，值得买科技发现，来自全网的海量内容看似让消费者有了更多选择，但实际中，并不能够直接带来效率的提升，内容筛选变得极为重要，“一切的问题，归根到底都是效率问题。”隋国栋总结道。

解决效率问题的“钥匙”：业务全面AI化

“AI是解决效率问题的钥匙。”隋国栋的这一判断，不仅是技术层面和全球趋势的洞察，更是基于值得买科技自身过去在AIGC研发、应用领域的积极探索和广泛实践。

2023年初，值得买科技便将AIGC确定为公司重点战略项目，成立了独立的AI事业部，自主研发“值得买消费大模型”，并从2023年开始，先后在业务场景上线多种应用，实现了AIGC的场景落地。

隋国栋认为，对于值得买科技而言，AIGC不是附加概念，而是应该具备的原生能力。一方面，AIGC诞生之初，电商尤其是内容电商，便被业界普遍认定为是其最典型的应用场景之一。另一方面，AIGC的研发和应用需要基于海量优质的数据资源和语料库，而这正是值得买科技的优势，来自过去数年的积累。

在此次战略发布会上，“1个大模型、2个数据库、3个引擎、4类应用”组成的值得买科技AI产品矩阵，首次整体亮相。

由值得买科技自主研发的“值得买消费大模型”首次发布，值得买科技在130亿参数的模型基座上，基于300G语料开展全参数的大模型训练，历经1.2亿次迭代完成。发布会上，隋国栋特别感谢了百川智能、百度、面壁智能、月之暗面、智谱华章等通用大模型伙伴的支持与助力，并表示未来将与更多伙伴共建合作，推动行业生态进一步完善。

“2个数据库”是指值得买科技独有的“商品库”和“内容库”，截至今日，值得买科技的“商品库”已收录了4.5亿条商品信息，“内容库”则已收录了全网70亿条消费内容，与大模型相互成就。

“3个引擎”是“值得买消费大模型”之上的3个应用构建框架。其中，“AIUC引擎”负责对多种内容的理解，“AIGC引擎”负责生成多种内容，“AGENT引擎”则负责对任务的分解和调度。

而“4类应用”则面向不同对象，提供了多重AI解决方案，无论是用户或创作者或品牌方，都能获得相应AI工具高效解决问题和得到赋能。这里包括：面向用户的AI购物助手“小值”和通用内容理解工具，面向创作者的“ZDM-Copilot辅助创作工具”和“神灯素材助手”等，面向品牌的“灵眸设计平台”等营销内容生产平台和运营助手等，还包括面向大模型的增强工具集。

值得买科技在自身构建AI产品的过程中敏锐发现了关于增强工具集的需求，并已积极与多家行业大模型公司展开合作。目前，值得买科技已成为月之暗面首批合作伙伴，“Kimi+什么值得买”已于近期上线，本月还将在百川智能体平台中推出AI购物达人。

按照战略，基于AI产品矩阵提供的能力和工具，值得买科技的业务将全面AI化，以大幅度提升业务效率和质量。同时，公司还将通过营造AI文化、培养和引入人才、以AI驱动流程再造等多种方式，持续打造AI型组织。“我们的AI愿景是：成为AIGC应用的代表性公司，参与建设AI时代。”隋国栋表示。

深度改造核心产品：AI原生的什么值得买GEN2

AI对业务的大幅度改造，将在值得买科技核心产品什么值得买App上集中体现。

在此次发布会上，值得买科技正式披露了对“什么值得买GEN2”的定位：基于用户的个性化兴趣，应用AI技术对全网消费内容进行搜集、分析、提炼、推荐的消费内容平台。作为什么值得买App的第二代产品，什么值得买GEN2的产品形态和底层逻辑将发生颠覆性变革。

隋国栋指出，值得买科技创立之时，中国消费者面临的是“消费内容不足”导致的“高质量消费内容获取效率低下”，而当下，消费者的困境则是“消费内容过剩”带来的“高质量消费内容获取效率低下”。

在他看来，面对海量和良莠不齐的消费内容，“筛选变得无比重要”。而最有效率的“筛选”，就是帮助用户找到内心真正喜欢的事物，找到内心真正认可的内容。

正是基于这样的判断，什么值得买GEN2将构建内容体系的核心确定为“兴趣”——用户内心真正喜欢的事物，而“好内容”的标准，也被据此重新定义：用户内心真正认可的内容。

以“兴趣”为核心运营的什么值得买GEN2，将赋予用户更多的掌控权：不仅能够自己构建私人兴趣图谱，自主定制信息流，通过真正的好内容，精准把握自己关心的商品动态，而且能够自由进入更大的“兴趣港口”，纵览全量兴趣图谱，随时发现未知兴趣，感受世界潮流。

而在什么值得买GEN2以“兴趣”为核心的内容生态中，AI将会为内容生产、内容收集、内容理解、内容生成、内容分发等几乎所有环节提供底层能力支持。

其中，AI辅助创作工具，能够有效帮助用户降低创作门槛，提升创作质量；AIUC引擎能够通过信息密度、创作意图、情绪情感、趋势场景、价格因素等多个维度的评估，筛选出真正的好内容；基于这些好内容，AIGC引擎将以总结、提炼、排序等方式，进一步提升信息质量。

在更高效地为消费者提供决策支持的同时，这个AI驱动的、以“兴趣”为核心的内容生态，也将在消费者和品牌之间搭建更高效的沟通桥梁。

AI时代的全球化：在更高的起点上“出海”

鉴于全球电商市场尤其是一些新兴国家电商市场依然处于快速增长阶段，对消费内容和内容营销服务都存在很大市场需求，以优质内容推荐商品的“值得买”模式，在国际市场仍具有很强的竞争力。值得买科技此前已宣布，2024年将通过自营和合作的方式，推进“值得买”模式出海，迈出公司全球化拓展的第一步。而此次发布会，介绍了出海计划的具体细节。

目前，泰国已被值得买科技选定为出海首站，运营模式为“自营”。泰国版“什么值得买”被命名为“ZestBuy”，目前App正在陆续上架各大应用市场。

自营之外，出海具体运营模式还有全球合伙人计划、合资经营等多种模式。值得买科技将为合伙人提供全程技术赋能、人才培训赋能，合力拓展海外市场。

在国内市场，什么值得买App从移动互联网时代的GEN1，进化到AI时代的GEN2，前后历时十余年。而在海外市场，在值得买科技日益提升的AI能力的支持下，这一进程无疑将会大大缩短。

“从2013年开始，什么值得买这个产品就已经被很多海外电商和品牌认可，很多客户邀请我们去海外做测试。今天，我们觉得这个时机真正到来了，因为AI将支持我们更高效率地出海。我相信，总有一天，什么值得买GEN2这个模式会在全球遍地开花。”隋国栋表示。

从3年前的多元化扩张，到今天的业务全面AI化提效，从深度改造核心产品，到推进模式出海，在值得买科技的战略动作背后，始终不变的是“永无止境地提升B端和C端之间的连接效率”这一长期追求，在隋国栋看来，这是一件长期正确的事情。“在一件正确的事上坚持，是世界上最有效率的事。”隋国栋表示。

(责编：董童、李源)

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