近日，龙湖发布2023年ESG报告。报告显示，针对节能降碳纵深开展的问题，龙湖围绕改变能源结构、智能化改造商场现有设备、智慧管理等方面做了一系列尝试，解决了“何处减”和“如何减”的问题。

运营控碳，AI为商场改造赋能。龙湖以能源管理系统（EMS）和智能设备管理系统（IBMS）为数字化抓手，集成所有能耗设备数据，形成统计看板明细，可以精准地对商场运营阶段能源排碳量进行实时监测及控制，实现减碳数据的可视化。目前，基于AI算法的冷站智控系统已经在龙湖60个项目中应用，平均能耗降幅达8%。

通过对环境的监测，龙湖在商业入口的第一道门中，增加了热风幕。这种微改造在技术原理上采用了水热风幕技术，较传统的电热风幕，能耗更低。

探索新能源，商场的能源结构“革新”。近年来，龙湖不断挖掘既有建筑的新能源使用场景，在5个在营的商业项目中建设了分布式光伏发电系统，总装机容量为201.6千瓦，每年总发电量最高可达到100万kWh，这些电无需储存，直接通到商场的电力系统，供商场运营使用。

除了对太阳能光伏发电技术的持续探索，为提高清洁能源使用比例，龙湖还积极参与到绿色电力的采购中。2023年起，北京长楹天街、北京大兴天街、北京房山等11个在营商业项目采购中的绿色电力总量达4600万kWh，总核减碳量达2.8万吨。

目前，龙湖的能源之路仍在继续探索实践，一方面持续的采用空气能热泵，将空气中的热量转成热能使用；另一方面，开展地源热泵应用试点，因地制宜地利用起地热能源。此外，龙湖也在多个项目探索采光导管，将自然光引入室内，代替部分用电灯具的使用。

数字赋能管理，减碳可视化。2023年，龙湖打造了能碳运营驾驶舱系统，该系统能够对集团能碳信息进行采集统计，将集团-航道-地区-项目4个不同层级的减碳目标进行拆解，并形成线上化的目标管理模式，从绿色建造、节能减碳应用、新能源技术等多个维度，建立从目标管理 - 策略制定 - 实践反馈 - 目标及策略优化迭代的一体化管理模式，实现了集团内部自上而下的目标管理及自下而上的实践反馈的数字化管理闭环。

能碳驾驶舱收集的能耗可视化的数据，让碳管理、决策变得更科学精准。龙湖管理层依据历史数据，设立科学的减碳目标，再逐级进行目标分解，直到每一个项目有明确的节碳目标，而且相关负责人的绩效与减碳目标挂钩，从管理体系上直接推动整个集团为达到减碳目标而努力。

“在迎接减碳新趋势的挑战中，龙湖不断引领业务革新，走出了一条有特色的减碳之路。”龙湖相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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