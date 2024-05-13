近日，中国人寿集团发起设立总规模100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基金。据介绍，此次发起设立的银发经济产业投资基金，将紧密贴合国家积极应对人口老龄化政策导向、聚焦银发经济万亿级市场空间开展投资布局，既是践行央企使命担当的创新举措，又是积极贯彻落实中央金融工作会议精神及监管要求，做好养老金融大文章的具体行动。

作为央地合作的新实践，该银发产业基金拟落地重庆市江北区。建设西部金融中心，是党中央、国务院推进成渝地区双城经济圈建设的一项重大决策。近年来，江北区聚焦推动金融机构、功能、人才“三集聚”，大力提升金融业发展能级，西部金融中心核心承载区建设取得积极成效。该基金落地重庆，是新时代金融支持西部大开发的重要举措，意义重大、影响深远。

此前，中国人寿已围绕百姓养老需求，设立200亿元大养老基金，加速在全国20至30个中心城市推进养老社区项目布局，提供机构养老、社区养老、居家养老等多层次养老服务。同时，还围绕健康管理需求设立500亿元大健康基金，积极对接并投资医疗健康企业60余家，整合健康管理、医疗医药医院等服务资源，更好满足人民群众健康养老需求。

中国人寿相关负责人表示，近年来，集团紧紧围绕“病有所医”“老有所养”等百姓急难愁盼问题，不断延伸强化“养老金融+养老服务”综合供给能力。2023年，中国人寿大病保险覆盖3.6亿城乡居民，年赔款超250亿元，承办长期护理保险覆盖超3500万人。截至2023年底，中国人寿具有较强养老属性的保险业务积累准备金达1.8万亿元，个人养老金业务规模超9亿元，企业年金和职业年金累计管理规模超1.6万亿元。

(责编：董童、李源)

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