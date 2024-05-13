王绍绍

“绿水青山就是金山银山”，近年来，我国房地产行业加快绿色低碳转型，通过采用环保材料、优化建筑设计、推广绿色建筑等措施，降低能耗和碳排放，助力实现“双碳”目标。

建筑业是支撑基础设施建设高质量发展和城镇化进程快速推进的基础性行业，同时也是能源消耗和碳排放大户。有关专家表示，我国房地产和建筑业正走在以智能建造为建设方式、以数字化推动全面转型、以绿色化实现可持续发展的创新发展新时代，数字技术引领建筑业绿色低碳转型升级。

当前，互联网、区块链、大数据、云计算为一体的智能技术正融入城市生产生活的方方面面，科技创新赋能绿色建筑的信息化、数据化和智能化建设。

在上海嘉定，龙湖集团遵循“被动优先，主动优化”原则进行设计，优化江桥镇超低能耗建筑项目的供暖空调与新风系统能效，并利用太阳能等可再生能源，使其建筑能耗水平远低于常规建筑。据相关负责人介绍，为达成室内环境和能耗指标的约束目标，项目优先采用外遮阳、节能门窗、围护结构保温等被动式措施，降低建筑供暖空调需求，实现项目供暖、空调、照明、生活热水、电梯能耗水平较行业传统标准降低50%以上。

而在北京高碑店，“海绵城市”的理念则贯穿于龙湖集团园区设计的全过程之中。通过透水砖铺装、平路缘石、雨落管断接等措施，该项目避免雨水直接进入小区雨水管网，同时将雨水引入下凹绿地及雨水花园进行蓄存、净化、下渗，实现雨水的可持续循环。据介绍，当地项目每年折合减少碳排放10421.14吨，在国标节能75%标准基础上再节能69%，保障园区的节能降耗和可持续循环。

“智慧、家园、‘碳中和’，将会是绿色建筑高质量发展的三个关键方向。”业内人士指出，随着人工智能技术的蓬勃发展，许多创新性的城市生态绿色化的建设方法也在不断涌现。绿色建造应该着眼于项目工程的全生命期，在建筑工程立项、设计和施工过程中坚持以人为本，追求各项活动的资源投入减量化、资源利用高效化、废弃物排放最小化，最终达到“资源节约、环境友好、过程安全、品质保证”的建造目标。

绿色建造为建筑业可持续发展奠定了技术基础，而绿色运营则为绿色低碳转型提供了更长远的发展空间。在智慧绿色运营的应用场景上，龙湖集团通过运用BIM+IBMS+IoT智慧运维系统，对照明、空调等能耗设备进行自动化管理，在保障舒适体感和运营品质的基础上，根据海量数据积累和精准场景分类，通过分区、分时、分层的精细化管理，调整用能策略，建立五级能耗架构标准和水电收费管理制度，实现对能源的循环利用、替代利用、高效利用。

近年来，龙湖集团IBMS4.0系统不断迭代升级，逐步落地能耗模型与人工智能冷站智控产品，2023年全年实现节能降本2700万元。EMS能源管理平台则可以实现能耗自动采集统计、模拟能耗场景与制作节能模型，通过接入智慧案场3S客流系统，可模拟在不同客流量情况下的能耗数据，并通过“双碳”驾驶舱、云图梭等工具进行节能告警，实现碳追踪的自动化、数字化。

“随着当前房地产行业步入存量时代，绿色运营、绿色物业将为‘双碳’目标的实现起到重要的辅助作用。”有关专家表示，绿色社区是直接影响民生的“城市细胞”，要进一步提高社区信息化智能化水平，充分利用现有信息平台，整合社区安保、公共设施管理、环境卫生监测等数据信息，让绿色建造、绿色运营的成果惠及居民生活的方方面面。

(责编：王震、高雷)

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