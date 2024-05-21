人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南虞城：林下中药材“甜”了界沟人

2024年05月21日13:16 | 来源：人民网
小字号

“俺家树林下种的这种药材叫佩兰，在管理上除了施肥除草，其他的就没啥了，很好种。佩兰长成收割后，直接卖给村里的药材收购商。俺这1亩林下地种的佩兰，每年都能卖上3000多元钱。”走在树荫下翠绿的佩兰丛中，河南省虞城县界沟镇刘沿村村民冯敬才说。

走进虞城县界沟镇刘沿村，只见村路两旁、房前屋后一片片的佩兰在微风中摇摆，成了村里的一道靓丽风景。

“我们村种植中药材已经好多了，村民利用房前屋后、塘边沟沿、道路两侧种植本土中药材，既美化了人居环境，又给我们带来了经济价值。”刘沿村党支部书记朱昌山介绍说。

界沟镇高度重视中药材产业发展，利用塘边沟沿，房前屋后，围村林下等闲散土地资源，统筹规划、变废为宝，创新发展药林间作种植模式，“甜”了一方群众。

创新种植模式，扩大林下药材规模。虞城县增辉药材种植专业合作社，虞城县玉福种植养殖专业合作社与村民进行产业链接，在林下房前屋后，塘边沟沿，种植佩兰，带动了周边农户发展中药材3000余亩，产值1800万元，做强了豫东特产佩兰——伤力草。

发展庭院药材，打造村民小花园。由于牡丹、芍药、菊花、紫苏等多种中药材适应性强，适宜庭院种植，牲畜畜禽不食，不挑良田，不给粮食作物争地，既可赏花又绿化农村生态境，同时增加村民收入。

据悉，目前界沟镇镇林下种植中草药15000余亩，产值3500多万元；发展优质道地林下中药材种植专业村10个，带动脱贫户、零星种植户6000余户。品种约40余种，其中药食同源品种有紫苏、菊花、佩兰、山药、藿香等10余种。

界沟镇镇长李超杰表示，该镇将采取推广种植模式科技创新等一系列措施，在保障粮食安全的同时，做好中药材优化种植，推动产业兴乡村美农民富。（王支援）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
西部陆海新通道共建提速 经贸合作迈向更高水平
　　“西部造”新能源汽车持续拓展欧洲、东南亚市场；泰国金枕榴莲10天内可抵达重庆商超；宁夏枸杞原浆等西部地区特色产品正成为当地外贸新增长点……今年是《西部陆海新通道总体规划》实施的第5年，我国西部地区开发开放步伐不断加快，为中国经济高质量发展提供了新的增长空间。 从“一条线”到“一张网”，作为国际物流大通道，西部陆海新通道正加速延伸，跨越山海，联结世界。…
商务部发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》
　　人民网北京5月21日电 （记者孙红丽）对外承包工程是我国对外经济合作的重要内容。近日，商务部发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（商务部令2024年第2号，以下简称《管理办法》），将于2024年7月1日起施行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部