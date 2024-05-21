“俺家树林下种的这种药材叫佩兰，在管理上除了施肥除草，其他的就没啥了，很好种。佩兰长成收割后，直接卖给村里的药材收购商。俺这1亩林下地种的佩兰，每年都能卖上3000多元钱。”走在树荫下翠绿的佩兰丛中，河南省虞城县界沟镇刘沿村村民冯敬才说。

走进虞城县界沟镇刘沿村，只见村路两旁、房前屋后一片片的佩兰在微风中摇摆，成了村里的一道靓丽风景。

“我们村种植中药材已经好多了，村民利用房前屋后、塘边沟沿、道路两侧种植本土中药材，既美化了人居环境，又给我们带来了经济价值。”刘沿村党支部书记朱昌山介绍说。

界沟镇高度重视中药材产业发展，利用塘边沟沿，房前屋后，围村林下等闲散土地资源，统筹规划、变废为宝，创新发展药林间作种植模式，“甜”了一方群众。

创新种植模式，扩大林下药材规模。虞城县增辉药材种植专业合作社，虞城县玉福种植养殖专业合作社与村民进行产业链接，在林下房前屋后，塘边沟沿，种植佩兰，带动了周边农户发展中药材3000余亩，产值1800万元，做强了豫东特产佩兰——伤力草。

发展庭院药材，打造村民小花园。由于牡丹、芍药、菊花、紫苏等多种中药材适应性强，适宜庭院种植，牲畜畜禽不食，不挑良田，不给粮食作物争地，既可赏花又绿化农村生态境，同时增加村民收入。

据悉，目前界沟镇镇林下种植中草药15000余亩，产值3500多万元；发展优质道地林下中药材种植专业村10个，带动脱贫户、零星种植户6000余户。品种约40余种，其中药食同源品种有紫苏、菊花、佩兰、山药、藿香等10余种。

界沟镇镇长李超杰表示，该镇将采取推广种植模式科技创新等一系列措施，在保障粮食安全的同时，做好中药材优化种植，推动产业兴乡村美农民富。（王支援）

(责编：曹淼、李源)

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