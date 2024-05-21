河南省虞城县利民镇归洪集村村民魏建党，家里有一台大型小麦联合收割机、4台拖拉机、8架无人机，还有打捆机深耕机等农业机械。他介绍说，县农业机械发展中心的技术员已经帮助他对农业机械进行维修和保养，他正在为跨区收割小麦做准备。

连日来，为充分发挥农业机械在农业生产中的作用，虞城县农业机械发展中心制定“三夏”农机生产意见，进一步明确分工和责任，确保“三夏”农机化工作的顺利开展。

为巩固省级“平安农机”示范县创建成果，保证农机安全生产，县农机部门组织技术人员深入各乡镇、农机合作社开展农机检修、调试技术指导，确保三夏生产所需的农机具都能以良好的技术状态投入生产，目前已检修各类农机具8000余台套。县农业机械化技术推广站加强对参与三夏作业机具安全检验工作，对没有检验合格的机车，不发放跨区作业证，不得参加机收作业。农机安全人员深入农业生产一线，开展安全生产督导，严厉打击各类农机违规违法行为，堵塞漏洞，排除隐患，确保三夏生产顺利进行。

该县积极引导农机专业合作社、农机大户等新型农机服务组织，组成各类农机跨区作业服务队，带领联合收获机整队外出作业，采取灵活机动的战略战术，最大限度地发挥作业队的整体优势。根据小麦跨区作业路线，计划从周口等地引机1200余台。三夏麦收期间，预计将有4300余台跨区作业机具投入该县三夏机收。

该县还运用多种方式宣传秸秆粉碎还田技术要点和焚烧秸秆的危害，营造秸秆粉碎还田、综合利用禁止焚烧的氛围。加强对农机手的培训和管理，以农机购置补贴为杠杆，大力推广先进的秸秆粉碎装置，更新老旧装置，同时大力推广秸秆打捆机，加快秸秆综合利用步伐。以农机合作社为抓手，引导广大机手创新、使用适合该县的作业模式，使秸秆禁烧融入联合收获、秸秆还田、机械深松、保护性耕作等各个作业环节之中。

该县计划协调组建4支“三夏”机收作业应急服务队和5个“三夏”机具抢修服务队，开通24小时机具抢修服务热线，随时为故障车辆提供抢修服务。在县域主要路口、高速公路出入口计划设立8个跨区作业接待服务点，积极引导跨区作业车辆有序流动。协调农机经销商、农机维修网点备足备齐农机货源、易损零配件，搞好“三包”服务和“售后”服务。

据该县农业机械发展中心负责人介绍，该县还持续组织开展机收减损宣传培训，大力宣传机收作业质量标准和减损收获技术规程，组织技术力量开展巡回指导，帮助机手调试机具设备，切实提高规范作业能力。在正常作业条件下，努力将该县小麦平均机收损失率稳定控制在1%以内。（王支援 王玺）

(责编：曹淼、李源)

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