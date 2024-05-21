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中国林场协会学习贯彻深化集体林权制度改革方案经验交流会议召开

2024年05月21日13:41 | 来源：人民网
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近日，中国林场协会学习贯彻深化集体林权制度改革方案经验交流会议在福建省龙岩市召开。来自全国各省（区、市）国有林场代表150多人参会。会议交流了部分省（区、市）的国有林场对深化集体林权制度改革的做法和经验，为推进林业现代化进程中实行高质量发展思路和愿景。

会议现场（受访者供图）

会议现场（受访者供图）

会上，中国林场协会会长魏殿生提出，这次会议的主要任务是学习贯彻《深化集体林权制度改革方案》(以下简称《方案》)，现场交流学习福建三明、龙岩及其他地方的典型经验，推动国有林场积极参与集体林权制度改革进程，带动农民兴林致富，促进乡村振兴，同时返向拉动国有林场本身的深化改革，突破现有体制机制束缚，调动开展产业经营的积极性，扩大国有林场的发展空间和经营权益，为实现林业高质量发展，不断增添新动力。

中国林场协会副会长张健民指出，深化集体林权制度改革是重大改革实践，对推动绿色发展、促进乡村振兴、建设生态文明具有重大意义。福建是集体林权制度改革的先行区，龙岩又是集体林权制度改革的先行者探索者。他们在国有林场参与集体林改方面进行了有益的探索，取得了很好的经验。部分国有林场正在抓住这个战略机遇积极参与集体林改，取得非常好的成效。为此，很有必要在国有林场行业进一步推动学习《方案》精神，交流做法经验。

参会代表们还现场参观考察了白砂林场国土绿化试点示范项目丘坊示范点、司法绿碳基地、集中连片杉木大径材示范林、可持续经营提升示范林、骨碎补林下种植基地和龙岩现代林业科教馆。

(责编：曹淼、李源)
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