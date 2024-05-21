原标题：天猫618：现货爆发，59个品牌开售即破亿

5月20日晚8点，天猫618正式开售。截至5月21日0点，仅4小时，59个品牌销售额破亿，376个单品成交破千万。天猫618首次取消预售、现货开卖即爆发。

今年天猫资源投入空前，在满300减50和官方立减15%基础上，额外投入150亿红包，商家服务方面，天猫还引入巨量星图，升级与腾讯广告、知乎、B站等超200家互联网平台的合作，提升商家全网的获客能力。会场访问量同比去年618会场增长14倍。

618开售前，88VIP的满5000减400、满1200减100两种大额券提前发放，百亿补贴“王炸全家桶”将苹果、戴森、雅诗兰黛、赫莲娜等正品尖货价格补贴至全网底价的2折。

晚8点开售，首批“王炸全家桶”1分钟内被抢购一空，带动百亿补贴GMV在开售首个小时比去年开售同期增长596.5%。

28个品牌的成交额在开售一小时内率先破亿。在iPhone15到手价可直降2300元的带动下，苹果首小时成交额破15亿，华为、小米、vivo、联想、荣耀等7个品牌成交也迅速破亿。

对比去年天猫618开卖首日，酒水直播销售额增长超1300%，拉动白酒行业增长147%。开卖当晚，近30个淘宝酒水直播间同时开播。新入淘的垂类达人酒妹妹仅用43分钟成交破亿，4小时成交额达1.7亿。

美妆品牌4小时11个品牌的成交额破亿，珀莱雅销售额超4.7亿。118个单品成交破千万。

开售4小时，家装家居家电品牌爆发，戴森、海尔、海信、小米、林氏家居、全友等23个品牌成交额破亿，119个单品成交过千万。

Miu Miu、Valentino、Marni、Lemaire等奢侈品牌一个小时内成交额超过去年开卖全天。

(责编：曹淼、李源)

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