天猫618：4小时59个品牌销售额破亿
2024年05月21日13:57 | 来源：中国网科技
小字号
原标题：天猫618：现货爆发，59个品牌开售即破亿
5月20日晚8点，天猫618正式开售。截至5月21日0点，仅4小时，59个品牌销售额破亿，376个单品成交破千万。天猫618首次取消预售、现货开卖即爆发。
今年天猫资源投入空前，在满300减50和官方立减15%基础上，额外投入150亿红包，商家服务方面，天猫还引入巨量星图，升级与腾讯广告、知乎、B站等超200家互联网平台的合作，提升商家全网的获客能力。会场访问量同比去年618会场增长14倍。
618开售前，88VIP的满5000减400、满1200减100两种大额券提前发放，百亿补贴“王炸全家桶”将苹果、戴森、雅诗兰黛、赫莲娜等正品尖货价格补贴至全网底价的2折。
晚8点开售，首批“王炸全家桶”1分钟内被抢购一空，带动百亿补贴GMV在开售首个小时比去年开售同期增长596.5%。
28个品牌的成交额在开售一小时内率先破亿。在iPhone15到手价可直降2300元的带动下，苹果首小时成交额破15亿，华为、小米、vivo、联想、荣耀等7个品牌成交也迅速破亿。
对比去年天猫618开卖首日，酒水直播销售额增长超1300%，拉动白酒行业增长147%。开卖当晚，近30个淘宝酒水直播间同时开播。新入淘的垂类达人酒妹妹仅用43分钟成交破亿，4小时成交额达1.7亿。
美妆品牌4小时11个品牌的成交额破亿，珀莱雅销售额超4.7亿。118个单品成交破千万。
开售4小时，家装家居家电品牌爆发，戴森、海尔、海信、小米、林氏家居、全友等23个品牌成交额破亿，119个单品成交过千万。
Miu Miu、Valentino、Marni、Lemaire等奢侈品牌一个小时内成交额超过去年开卖全天。
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 西部陆海新通道共建提速 经贸合作迈向更高水平
- “西部造”新能源汽车持续拓展欧洲、东南亚市场；泰国金枕榴莲10天内可抵达重庆商超；宁夏枸杞原浆等西部地区特色产品正成为当地外贸新增长点……今年是《西部陆海新通道总体规划》实施的第5年，我国西部地区开发开放步伐不断加快，为中国经济高质量发展提供了新的增长空间。 从“一条线”到“一张网”，作为国际物流大通道，西部陆海新通道正加速延伸，跨越山海，联结世界。…
- 评论
- 关注