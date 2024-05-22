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广西在建设中国—东盟信息港中的支点作用不断加强

“数字丝绸之路”建设提速（奋进中国式现代化·一线见闻）

本报记者 王汉超 庞革平
2024年05月22日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　正值榴莲销售旺季，来自越南、泰国的鲜果，清晨挂着露珠采摘，三五天后就能摆上国内各大城市的货架。

　　为何能这样快？

　　位于广西壮族自治区凭祥市的友谊关口岸，空气中弥漫着果香。满载着进口水果的车辆汇成车流，正在这里有序通关。

　　“天越热，水果越等不得。拖一分，果价就降一分，拖久了，整车都白跑了。”做了10多年生鲜进口生意，广西欧恒国际物流有限公司总经理蔡震宇深有感触：过去，进关要报检、报关，过磅、换车，一排排车等一摞摞单，快则五六个小时，慢则要两三天，货主等得很着急。

　　如今，得益于“数字丝绸之路”建设，借助不断优化的全信息化智能通关系统，盖章报关的场景不见了，司机“刷脸”、扫指纹“秒过”卡口。

　　2023年12月，习近平总书记在广西考察时指出：“建设中国—东盟信息港，是推动共建‘一带一路’、加强我国与东盟国家互联互通的一项重要举措。”

　　“我们牢记总书记的殷殷嘱托，努力发挥支点作用，加强信息化建设和应用，打造‘数字丝绸之路’。”广西壮族自治区工业和信息化厅厅长王永超说。

　　“‘数字丝绸之路’建设提速，成为新时代国际贸易的驼铃、帆影。”蔡震宇对中国—东盟信息港的发展方向了然于胸：打造面向东盟的国际通信大通道、大数据资源应用服务大枢纽、新一代信息技术应用示范高地、数字经济开放合作集聚区和人文交流合作中心。

　　“无需查验的情况下，从入境到驶离口岸海关监管区仅需10分钟左右。”指尖轻触屏幕，蔡震宇拿出手机展示：通关的每一道环节，手机上都能实时显现。

　　信息化提升通关效率，智能化推动再加速。友谊关两侧，挖掘机持续作业，工程车来回穿梭——中越双方正加紧施工，拓宽通道。预计到今年年底，这里的货运通道中方段将率先实现无人驾驶运输试运行，进而实现“24小时全天候、无接触、无人化、智能化”通关。

　　由凭祥至南宁，记者来到中国—东盟信息港股份有限公司。一楼展厅里的几块大屏幕上，各种数据、图表不断闪现，展示着信息化互联互通成果。公司负责人介绍，近年来公司搭建了中国—东盟“商贸通”数字平台、跨境征信服务平台等，还将国内成熟的共享电单车模式试点复制到国外……

　　目前信息港已形成以南宁为中心节点的多条通路体系，广西正加快推进国际通信业务出入口局建设。过去5年，广西与东盟外贸总额年均增长10.5%。今年一季度，广西对东盟进出口达到901.2亿元，同比增长33.3%。

　　“中国和东盟已连续4年互为最大贸易伙伴。数字联通促进贸易畅通，也将进一步增进民心相通。”广西壮族自治区大数据发展局相关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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