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透过数据看发展：制造业为工业经济平稳向好提供支撑

2024年05月22日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）4月，制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点；制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高……数据显示，今年以来，我国制造业继续保持恢复发展、结构优化态势，为我国工业经济平稳向好提供支撑。

制造业采购经理人指数PMI，是反映制造业发展状况的“晴雨表”。国家发改委政研室副主任、新闻发言人李超21日在新闻发布会上表示，3月和4月制造业PMI均位于50%以上的扩张区间，这反映出随着宏观政策效应持续显现，工业生产稳定增长，企业效益有所改善，景气水平和企业预期持续向好。

据李超介绍，当前，推动制造业持续恢复发展的有利条件正在积聚，一季度，规模以上工业企业利润同比增长4.3%，连续3个季度增长，为企业扩大再生产等提供了有力支撑；1至4月，制造业投资增长9.7%，增速比全部固定资产投资高5.5个百分点；4月，制造业PMI生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间。下一步，国家发改委要加快推动大规模设备更新，实施制造业核心竞争力提升行动计划，引导企业应用先进适用技术改造升级，不断提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。

与此同时，制造业发展从用电量数据中也可以得到印证。中电联发布的数据显示，1至4月，制造业用电量同比增长7.1%，其中，4月份制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点。分大类看，高技术及装备制造业4月用电量同比增长15.3%，增速比上月提升4.3个百分点；消费品制造业4月用电量同比增长7.8%，增速比上月提升2.3个百分点。

用电量是国民经济发展的“晴雨表”。业内专家表示，4月，受益于宏观政策持续协同发力，加上出口加快拉动，工业生产增长有所加快。在此带动下，包括制造业在内的第二产业用电量4月份增速较快。

金融是国民经济的血脉，制造业发展离不开金融支持。人民银行发布的数据显示，1至4月，我国人民币贷款增加10.19万亿元，为历史同期较高水平。截至4月末，社会融资规模存量389.93万亿元，同比增长8.3%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为244.92万亿元，同比增长9.1%。截至4月末，我国制造业中长期贷款余额增速保持在30%左右高位，“专精特新”企业贷款余额增速近20%。

今年以来，金融领域持续加大对高技术制造业发展的支持力度，《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》等文件的出台，引导金融机构增加制造业特别是高技术制造业的信贷投放，为经济发展持续注入新动能。

邮储银行研究员娄飞鹏表示，下一步，金融机构要围绕制造业产业链供应链安全稳定，工业智能化、绿色发展，以及制造业产业结构优化升级等提供金融服务。同时，加强市场调研和产品创新，不断加大资源投入、丰富金融产品供给、完善服务体系，并做好风险防控。

(责编：申佳平、吕骞)
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