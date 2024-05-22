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水利部部长李国英：保护河流 保障人类永续发展

2024年05月22日09:00 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）5月21日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛“河流生命：水系连通与生态流量”议题分会暨《河流伦理建构与中国实践》报告推介会。李国英表示，河流是地球的血脉、生命的源泉、文明的摇篮。保护河流，就是保护人类自己，就是保障人类永续发展。

李国英认为，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，强调要“让河流恢复生命、流域重现生机”，赋予了河流生命概念，指引新时代中国河流保护治理新方向，开启了中国河流保护治理新实践。

“建构河流伦理，就是要把自然界河流视作生命体，尊重河流生存与健康的基本权利，调整人与河流关系的价值取向、道德准则、责任义务、行为规范，让河流永葆生机活力，推动人类社会可持续发展。”李国英表示，坚持人与河流和谐共生，是建构河流伦理的核心理念。尊重河流生存与健康基本权利，是建构河流伦理的重要基础。形成符合河流伦理的行为规范，是建构河流伦理的重要内容。

李国英表示，中国水利部愿与世界各国和国际组织携手合作，共同推进河流保护治理，加速实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标，为共建人类命运共同体、共建清洁美丽世界作出新的贡献。

(责编：罗知之、吕骞)
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