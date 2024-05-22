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守护生物“多样”精彩 共建万物和谐美丽家园

欧阳易佳
2024年05月22日09:00 | 来源：人民网
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山东济南佛慧山发现全球新纪录蜗牛物种，并以发现地命名；长江上游乌江流域发现鱼类新物种，命名为“贵阳金线鲃”；广西发现莎草科薹草属植物新种——都安薹草……我国幅员辽阔，陆海兼备，孕育了丰富而又独特的生态系统、物种和遗传多样性，让我国成为世界上生物多样性最丰富的国家之一。

5月22日是国际生物多样性日，今年主题为“生物多样性、你我共参与”。近年来，我国将生物多样性保护上升为国家战略，持续完善生物多样性治理体系，切实加大生物多样性保护力度，生物多样性保护不断取得新成效。

生物多样性保护政策法规逐步完善。从生态环境法典编纂，形成生态环境法律制度体系；到印发《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，对加强生物多样性保护作出明确部署；再到《关于进一步加强生物多样性保护的意见》，提出了新时期生物多样性保护总体目标和九大重点任务……我国不断完善顶层设计，制定系列法律法规守护生物多样性。

生态环境部自然生态保护司司长张玉军表示，应坚持用最严格的制度和最严密的法治保护生态环境和生物多样性，构建以综合法、区域法、要素法相结合的法律体系。《关于进一步加强生物多样性保护的意见》的印发，引领全国生物多样性治理转型发展。

生物多样性保护空间全面增强。设立三江源、大熊猫等第一批5个国家公园，实施52个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，打响“三北”工程攻坚战……我国全面推进生物多样性保护工作，持续开展实施生物多样性保护工程。

“地方生物多样性保护工作不断落实，社会资本、社会组织和公众参与生物多样性保护的长效机制不断健全，生物多样性保护越来越受到广泛的响应与认同。”北京林业大学经济管理学院教授、北京林业大学国家林草发展研究院院长温亚利说。

在海南，推进“智慧雨林”建设和生态廊道修复，提升热带雨林国家公园物种多样性；在深圳，特区生态环境保护条例中设立生物多样性专节，率先建立完整的生态系统生产总值（GEP）核算制度体系；在福建，建设武夷山国家公园智慧管理平台，综合运用互联网、物联网、卫星遥感、无人机、GIS等信息技术手段，实现“天空地”一体化全方位监测。

数据显示，我国陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超过30%，有效保护了90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群。

北京、河北等地开展了全域生物多样性本底调查，云南、海南等地印发省级“生物多样性指导意见”，山东、浙江更新了省级生物多样性保护战略与行动计划，为全国生物多样性保护提供实践样板……各地持续加强生物多样性调查、监测和评估，组织开展生态系统资源调查、物种资源调查和各类资源普查，不断提升生物多样性保护监管能力。

生态环境部相关负责人表示，通过加大中央生态环境保护督察力度，连续七年开展“绿盾”自然保护地强化监督，组织开展“中国渔政亮剑”“昆仑”“清风”等系列执法行动，坚决制止和惩处生物多样性相关违法犯罪行为。

业内人士表示，提升生物多样性保护监管能力，不仅能有效维护生态系统健康与稳定，也能有效保护珍稀濒危物种和生态系统，从而维护生态安全。通过提升监管能力，能够更好地推动生态文明建设，实现人与自然的和谐共生。

(责编：罗知之、吕骞)
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