原标题：高质量发展调研行 | 迈上新台阶！新疆做大通道经济、做活商贸物流、做强产业集群

央视网消息：在国务院新闻办公室5月21日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，新疆维吾尔自治区相关负责人表示，新疆坚持扩大高水平对内对外开放、积极构建现代化产业体系、深化“三基地一通道”建设、加快建设农业强区、坚决维护民族团结和祖国统一。2024年一季度，主要指标好于预期，实现良好开局。

2023年，新疆GDP、投资、消费、进出口、财政、居民收入等6项指标增速位居全国前5位，是近年来经济社会发展质效最好的一年。

新疆着力打造亚欧“黄金通道”和向西开放桥头堡，全面启动建设中国（新疆）自由贸易试验区，对外开放实现历史性突破。

近两年，进出口总额分别增长57%、45.9%，经新疆出境的中欧（中亚）班列占全国六成以上。积极构建现代化产业体系，打造新发展格局的战略支点。

立足新疆资源禀赋和产业基础，加快油气、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、战略性新兴产业等“八大产业集群”建设。

立足国家所需、新疆所能，打造全国能源资源战略保障基地。2023年，油气生产当量达6606万吨，连续3年居全国首位。

新疆还是全国优质农牧产品重要供给基地，2023年新增粮食产量超过60亿斤，增量占全国的34.4%。新疆坚决维护民族团结和祖国统一，打造国家地缘安全的战略屏障。

2024年一季度，新疆GDP同比增长5.6%，规模以上工业增加值增长8.0%，固定资产投资增长12.8%，一般公共预算收入增长10.7%，外贸进出口增长42.7%，主要指标好于预期、开局良好。

在经济社会稳步发展的同时，近年来，新疆旅游市场持续升温。2023年，旅游人次创历史新高、旅游收入增长2.27倍。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，几天前热播的电视剧《我的阿勒泰》受到社会广泛关注和热议，真诚地邀请大家去新疆，感受大美新疆的魅力，感受新疆各族人民的好客。

新疆：打造“口岸经济带” 助推外贸高质量发展

新疆是中国连接中亚、西亚、欧洲的关键节点，这两年对外贸易增长迅速。新疆立足资源禀赋、区位优势和产业基础，持续推动口岸经济发展，深化高水平对外开放，推动外贸高质量发展迈上新台阶。

这段时间，新疆霍尔果斯公路口岸车声隆隆，一片忙碌。一批批出口车辆正依次有序快速通关，它们来自陕西、江苏、广东等多个省市，将通过霍尔果斯公路口岸发往中亚和欧洲等地。据统计，2024年以来，从霍尔果斯公路口岸通关车辆已超13万辆。

同时，霍尔果斯口岸积极融入丝绸之路经济带核心区建设，不断提升开放层次，通过优化口岸资源、扩展口岸贸易等措施，做大通道经济、做活商贸物流、做强产业集群。目前，霍尔果斯正在积极推进“公路口岸+属地直通”模式改革，5月底前将进行实车测试，后期口岸通关成本将大幅下降，通关效率会明显提升。

与此同时，新疆也成为铁路运输的“黄金通道”。2024年以来，新疆阿拉山口铁路口岸通行的中欧（中亚）班列已超2800列。铁路口岸通行中欧班列线路累计达118条，通达德国、波兰等20多个国家，货物涉及汽车及配件、服装百货、电子产品等200余种。

据统计，2024年以来，阿拉山口口岸通关过货量达到了1000万吨，同比增长9.5%以上。为推动传统外贸转型升级，阿拉山口市加大产业基础设施建设力度，促进物流和落地加工联动发展，不断壮大实体经济，助推进出境贸易蓬勃发展。

同时，当地区位优势、政策优势产生叠加效应，逐步吸引产业聚集。目前，阿拉山口市共吸引1000多家企业落地，形成产业集群，口岸由“通道经济”向“落地经济”转型稳步推进。

2024年前4个月，新疆外贸进出口总值1379亿元，同比增长49.5%，增速居全国第2位。新疆立足区位优势，着力打好“政策+服务”组合拳，持续深化高水平对外开放，推动口岸经济发展，不断扩大经贸合作“朋友圈”。

(责编：罗知之、陈键)

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