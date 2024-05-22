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为“菜篮子”产品供给提供有力支撑 一季度全国渔业经济平稳发展

2024年05月22日13:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者李栋）2024年以来，全国渔业经济保持平稳发展态势，一季度水产品产量稳步增长，市场成交量额双增，价格同比下跌。当前，全国渔业经济发展的平稳态势，为“菜篮子”产品稳定供给和农业农村经济发展提供了有力支撑。

水产品产量增长，市场供应充足。据对全国20个月报省份生产情况统计，一季度国内水产品总产量1419.15万吨，同比增长4.37%。其中，海洋捕捞产量216.89万吨，同比增长1.60%。海水养殖产量402.25万吨，同比增长5.73%。淡水捕捞产量17.64万吨，同比下降0.45%。淡水养殖产量782.37万吨，同比增长4.58%。

市场成交量额双增，价格同比回跌。据可对比的45家水产品批发市场数据，一季度水产品成交额696.18亿元，同比增长2.69%；成交量240.91万吨，同比增长3.22%。据对全国80家水产品批发市场成交情况监测，一季度水产品综合平均价为25.18元/公斤，同比下跌2.73%。其中，海水产品45.64元/公斤，同比下跌5.06%；淡水产品17.36元/公斤，同比上涨0.40%。
进出口量增额减，逆差同比扩大。海关数据显示，一季度水产品进出口总量245.18万吨，进出口总额100.22亿美元，同比分别增长3.20%、下降4.87%。其中，出口量93.21万吨，出口额46.03亿美元，同比分别增长7.08%，下降7.46%。进口量151.96万吨，进口额54.19亿美元，同比分别增长0.95%、下降2.56%。贸易逆差8.17亿美元，同比扩大2.29亿美元。

“展望全年，预计渔业生产有望保持平稳，产量基本稳定，大宗淡水鱼价格逐步止跌企稳。”渔业经济形势专家组分析。

(责编：罗知之、吕骞)
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