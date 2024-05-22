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加快构建现代化产业体系，上海这些数据分量足｜高质量发展调研行

2024年05月22日14:35 |
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5月22日，中宣部组织的“高质量发展调研行”主题采访活动走进上海。在上午的情况介绍会上，上海市经济信息化委总工程师葛东波介绍了一组颇具分量的数据。

2023年，上海市规上工业总产值3.94万亿元，其中战略性新兴产业工业总产值占规模以上工业总产值比重提升至43.9%。工业投资屡创新高，新兴动能不断增强，上海发挥制造业主战场作用，产业发展水平稳步提高。

葛东波说，上海强化高端产业引领功能，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业取得新突破。生物医药累计获批1类创新药、三类创新医疗器械占全国1/4和1/6，人工智能大模型、算力、语料和人形机器人加快布局，打造“模速空间”。2023年，三大先导产业规模达到1.6万亿元。

情况介绍会现场。刘温馨摄

情况介绍会现场。刘温馨摄

近年来，上海以产业发展生态营造为抓手，加快要素保障优化完善激发新活力。产业投资持续扩大，连续四年举办全球投资促进大会，发布实施投资促进“24条”政策措施，依托进博会、工博会、世界人工智能大会等重大平台开展专题招商，2023年签约亿元以上项目超1700个，总投资超1.5万亿元。产业空间加快拓展，制定推动“工业上楼”打造“智造空间”若干措施及资金管理办法等配套政策，已推出智造空间项目115个，统筹保障重点项目土地指标，每年保障制造业用地不低于1万亩。产业、科技、金融良性循环，国家中小企业发展基金、国家绿色发展基金落户上海，设立1000亿元三大先导产业母基金。

强化高端产业引领功能，上海“（2+2）+（3+6）+（4+5）”体系初步构建，产业创新体系不断完善。当前，已搭建国家级（3家）、市级（11家）两级制造业创新中心网络，形成100家国家级为引领、915家市级为骨干、2000余家区级为支撑的企业技术中心三级创新网络。

以推进新型工业化为引擎培育发展新质生产力，上海坚持把制造业高质量发展作为首要任务，现代化产业体系构建迈开新步伐，重点产业集群深耕提升。电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等六大重点产业加快出产值、出品种、出效应，实现集群化发展。大飞机实现商业首飞、国产大型邮轮首航、“航天一箭41星”首发、新能源汽车产量首破百万、国家重型燃气轮机试验基地启动建设……一批大国重器取得重要突破，未来动能加速培育。

葛东波表示，面向未来，上海将拓展产业体系的发展方向，加快发展数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四个新赛道，前瞻布局未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料五大未来产业，打造张江、大零号湾、临港三个未来产业先导区，努力打造高端制造业增长极，培育产业增长新动能。

来源：人民日报客户端上海频道谢卫群 黄晓慧 刘温馨

(责编：罗知之、陈键)
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