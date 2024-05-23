本报昆明5月22日电 （记者叶传增）记者从中国铁路昆明局集团有限公司（以下简称“国铁昆明局”）获悉，截至5月21日，中老铁路已累计开行旅客列车达50187列，发送旅客人数超过3405万人次，不仅为两国人民提供了更为便捷高效的出行选择，也为区域经济的持续繁荣注入了强大动力。

国铁昆明局客运部相关负责人表示，为进一步释放中老铁路的旅客运输效能，提升跨境出行便利度，2023年4月13日，中老铁路首次开行了昆明至万象的国际旅客列车，极大地促进了普洱、西双版纳、琅勃拉邦、万象等知名旅游城市的旅游产业发展，并激发了新的消费动能。

今年4月13日中老铁路国际旅客列车开行一周年之际，铁路部门再次增开了西双版纳至琅勃拉邦间的2列国际旅客列车，实现了两地间的当日往返，进一步满足了旅客的出行需求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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