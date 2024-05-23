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充电换电基础设施体系建设先行，销售服务网络跟着下沉——

九十九款新能源汽车“驶”向乡村

本报记者 徐佩玉
2024年05月23日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　贵州省黔西南布依族苗族自治州加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设，在实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”，为城市公交、出租车、网约车、私人乘用车等新能源汽车提供保障。图为市民在兴义市体育中心充电站充电。
　　刘朝富摄（人民视觉）

　　2024年新能源汽车下乡活动已拉开帷幕。5月15日，工业和信息化部等五部门联合发布《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》（以下简称“通知”），组织开展2024年新能源汽车下乡活动。此次活动时间为2024年5月至12月，共计选取99款新能源汽车车型参与活动。

　　在城市市场增速放缓的同时，新能源汽车在农村市场仍然具有较大增长空间。据中国汽车工业协会充换电分会统计，2022年至2023年，农村电动汽车的渗透率从4%上升到17%。虽然距离一线城市30%以上的渗透率还有较大距离，但增幅明显高于城市市场。

　　为加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板，今年的活动进一步下沉到县域，选取一批新能源汽车推广应用比例不高、未来市场潜力大的典型县域城市，举行若干专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区实际开展若干场特色活动，形成“1+N”活动布局。

　　在活动形式上，采取“现场+云上”相结合的方式开展。“线下”活动通过典型县域专场活动与周边乡镇特色活动相结合的方式开展。“线上”活动主要包括线上展销、直播互动等，通过电商、互联网平台配合线下活动开展。

　　在车型选择上，通知提出，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。今年选取的99款车型中，包括红旗E-QM5、小鹏P5、广汽埃安Y Plus、比亚迪元Plus、东风纳米BOX、极氪001、五菱宏光MINIEV等多款热门车型。其中，既有5万元以下的微型电动车，也有价格超过20万元的紧凑型SUV；既有自主品牌，也有合资品牌；既有乘用车，也有商用车型，满足不同需求。

　　县乡市场对哪类新能源车需求大？全国乘用车市场信息联席会数据显示，目前乡镇市场A00级车的销售在整个县乡市场中占到36%左右，A0级占到32%左右，远高于城市市场的小微型电动车占比。对于农村消费者来说，小微型电动车具有购置成本低、使用成本低、维护保养成本低的巨大优势。中国汽车流通协会专家委员会委员章弘表示，农村地区消费者对价格敏感度较高，让汽车价格降下来，让农村消费者买得起，是新能源汽车下乡的突破口。

　　让新能源车顺畅下乡，充电换电基础设施体系建设要先行，销售服务网络也要跟着下沉。2023年5月，国家发展改革委联合国家能源局制定的《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》指出，目前广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。经过近一年时间，全国多个农村地区的充电桩建设工作已取得明显成效。南方电网数据显示，广东、广西、海南、贵州、云南等省份实现充电基础设施乡镇全覆盖，乡镇充电平均服务半径缩短至20多公里。

　　章弘表示，新能源汽车下乡，不能只是产品下乡，更要车企和相关企业形成合力，升级服务模式，提升售后服务保障能力和范围。通知鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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