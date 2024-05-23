人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

每秒计算30亿亿次

探访中国西部“最强大脑”

本报记者 高 炳
2024年05月23日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　一秒钟，可以干什么？在陕西西安未来人工智能计算中心（以下简称“智算中心”），可以计算30亿亿次！

　　走进位于西安市雁塔区未来产业城的智算中心，数排黑色机柜映入眼帘。“我们可提供AI算力300P，每秒可进行30亿亿次半精度浮点计算。”智算中心首席运营官张云鹏介绍，300P相当于150万台高性能计算机同时运算，24小时可处理数十亿张图像、10年左右的自动驾驶数据。

　　如今，人工智能赋能千行百业，在与办公、学习、生活产生越来越紧密的联系。如果说，数据是信息时代的“石油”，算力就是人工智能的“发动机”。作为西部首个、全国排名第二的大规模人工智能“算力集群”，智算中心堪称西部“最强大脑”，算力加持正助力“AI+”蓬勃发展。

　　有效监测煤矿传送带堵塞洒漏、皮带跑偏、机舱漏油等问题；精确计算煤矿掘进作业面进退杆数据；实时保证油罐车为加油站安全运输汽油……前不久，一款面向工业巡检领域的30亿级参数预训练大模型在西安发布。用数智化手段代替以往的人力巡检，效率大大提升，省时又省力。

　　“在人工智能大模型研发与训练方面，数据和算力是两大门槛。”西安圣瞳科技有限公司总经理高圣哲是该模型研发的参与者之一，也是位90后海归。近年来，这个西安小伙与创业团队一起探索，提供基于工业AI巡检平台的数据管理、模型训练、模型应用、设备接入等服务，助力产业数字化、数字产业化。

　　“有算力基础设施的加持，我们仅用半年就将这款大模型训练完成。”高圣哲说，“这大大节省了算力成本，为技术研发、业务推广提供了重要支撑。”

　　入驻智算中心的中科视语（西安）科技有限公司，与合作伙伴一起研发了“秦岭·秦川交通大模型”，为城市道路早晚高峰拥堵问题提出解决方案。

　　据公司负责人介绍，大模型对海量历史交通数据进行分析，结合当前道路入口和干线的流量情况等即时交通数据，可自动生成路口信号控制优化策略建议，有助于缓解交通拥堵。

　　交通拥堵实时“诊断开方”、毫米级病害“一眼识别”、渣土车等特殊品类车辆精确追踪……交通大模型为安全管理、道路养护等场景提出有针对性的改善方案，助力智慧交通全场景变革。

　　筑巢引凤，集智聚才。自上线运行以来，智算中心链接生态伙伴企业230多家，吸引了一大批企业入驻。“这里初步形成了人工智能产业生态。”西安市雁塔区委书记王征表示，“我们将持续瞄准战略性新兴产业，抢占人工智能、网络安全、大数据等未来产业新赛道，努力打造陕西省算力和数字产业聚集区，构建城市数字底座，加快形成新质生产力。”

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
透过数据看发展：制造业为工业经济平稳向好提供支撑
　　人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）4月，制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点；制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高……数据显示，今年以来，我国制造业继续保持恢复发展、结构优化态势，为我国工业经济平稳向好提供支撑。 制造业采购经理人指数PMI，是反映制造业发展状况的“晴雨表”。…
国际生物多样性日 | 它们，与我们悲喜相通
　　监制：刘毅 宋丽云 孙海峰 统筹：章斐然 李鉴 创意策划：崔靖芳 李楠桦 王仁宏 朱浩铨 李杨诗宇 视觉策划：赵娜 视觉设计：方红 马婷 前端开发：杨斌 支持单位：国家林业和草原局宣传中心 国家林业和草原局野生动植物保护司 联合出品：人民网 《民生周刊》杂志社 人民日报中央厨房民生无小事工作室.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部