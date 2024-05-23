本报记者 高 炳

一秒钟，可以干什么？在陕西西安未来人工智能计算中心（以下简称“智算中心”），可以计算30亿亿次！

走进位于西安市雁塔区未来产业城的智算中心，数排黑色机柜映入眼帘。“我们可提供AI算力300P，每秒可进行30亿亿次半精度浮点计算。”智算中心首席运营官张云鹏介绍，300P相当于150万台高性能计算机同时运算，24小时可处理数十亿张图像、10年左右的自动驾驶数据。

如今，人工智能赋能千行百业，在与办公、学习、生活产生越来越紧密的联系。如果说，数据是信息时代的“石油”，算力就是人工智能的“发动机”。作为西部首个、全国排名第二的大规模人工智能“算力集群”，智算中心堪称西部“最强大脑”，算力加持正助力“AI+”蓬勃发展。

有效监测煤矿传送带堵塞洒漏、皮带跑偏、机舱漏油等问题；精确计算煤矿掘进作业面进退杆数据；实时保证油罐车为加油站安全运输汽油……前不久，一款面向工业巡检领域的30亿级参数预训练大模型在西安发布。用数智化手段代替以往的人力巡检，效率大大提升，省时又省力。

“在人工智能大模型研发与训练方面，数据和算力是两大门槛。”西安圣瞳科技有限公司总经理高圣哲是该模型研发的参与者之一，也是位90后海归。近年来，这个西安小伙与创业团队一起探索，提供基于工业AI巡检平台的数据管理、模型训练、模型应用、设备接入等服务，助力产业数字化、数字产业化。

“有算力基础设施的加持，我们仅用半年就将这款大模型训练完成。”高圣哲说，“这大大节省了算力成本，为技术研发、业务推广提供了重要支撑。”

入驻智算中心的中科视语（西安）科技有限公司，与合作伙伴一起研发了“秦岭·秦川交通大模型”，为城市道路早晚高峰拥堵问题提出解决方案。

据公司负责人介绍，大模型对海量历史交通数据进行分析，结合当前道路入口和干线的流量情况等即时交通数据，可自动生成路口信号控制优化策略建议，有助于缓解交通拥堵。

交通拥堵实时“诊断开方”、毫米级病害“一眼识别”、渣土车等特殊品类车辆精确追踪……交通大模型为安全管理、道路养护等场景提出有针对性的改善方案，助力智慧交通全场景变革。

筑巢引凤，集智聚才。自上线运行以来，智算中心链接生态伙伴企业230多家，吸引了一大批企业入驻。“这里初步形成了人工智能产业生态。”西安市雁塔区委书记王征表示，“我们将持续瞄准战略性新兴产业，抢占人工智能、网络安全、大数据等未来产业新赛道，努力打造陕西省算力和数字产业聚集区，构建城市数字底座，加快形成新质生产力。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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