数据来源：交通运输部

制图：蔡华伟

本报北京5月22日电 （记者韩鑫）记者日前从交通运输部获悉：《国家综合立体交通网主骨架路线方案》已编制完成，主骨架各条轴廊通道的路线走向和枢纽节点已明确，“6轴、7廊、8通道”由“示意图”变成“路线图”。目前，主骨架空间布局已基本完成，路线里程超26万公里，建成率约90%，已连通全国超80%的县（市、区），服务全国90%左右的经济、人口总量。

“6轴、7廊、8通道”，即京津冀—长三角、长三角—粤港澳等6条主轴，京哈、京藏等7条走廊和绥满、京延等8条通道，它们是国家综合立体交通网中最为关键的主干线、主通道，也是我国国土空间开发的主轴线、国民经济循环的主动脉。

今年以来，一批交通重大工程项目建设不断刷新进度——兰海高速公路控制性节点工程木寨岭隧道全线贯通；深中通道、北京东六环改造工程进入冲刺阶段；平陆运河、小洋山北集装箱码头等一批重大项目加快推进……国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架加快构建，为扩内需、稳增长、惠民生提供有力支撑。

下一步，交通运输部将加大工作力度，着力将“路线图”变成“施工图”，通过协同做好资源要素保障、优先安排主骨架建设项目，加强主骨架运行监测评估等，进一步加快推进国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架建设，更好服务支撑经济社会高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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