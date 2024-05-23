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如何推动服务贸易创新发展（政策问答·统筹推进深层次改革和高水平开放）

本报记者 欧阳洁 罗珊珊
2024年05月23日06:54 | 来源：人民网-人民日报
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　　习近平总书记强调：“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放”。《政府工作报告》提出：“出台服务贸易、数字贸易创新发展政策。”

　　服务贸易是国际贸易的重要组成部分。如何主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易？

　　构建高标准服务业开放制度体系。3月22日，商务部发布《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）。“全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单的实施，标志着首次在全国对跨境服务贸易建立负面清单管理模式，形成了跨境服务贸易梯度开放体系。”商务部相关负责人表示，下一步，商务部将会同各部门各地方切实做好实施工作，建立健全负面清单管理制度，落实有关领域开放举措，完善监管和风险防控机制，不断提升开放条件下的治理水平，坚持以高水平开放促进高质量发展。

　　支持试点示范先行先试。2016年至2023年，在28个地区开展了三轮服务贸易创新发展试点，率先探索与服务贸易发展相适应的体制机制、政策体系和开放路径，累计向全国推广157项试点经验和案例，引领带动全国服务贸易高质量发展。同时，2015年至今，已经有11个国家服务业扩大开放综合试点示范城市，基本形成了覆盖东南西北中、引领产业发展的开放布局，陆续推动开放科技、电信、文旅、金融等重点行业领域，培育了数字经济、绿色循环经济等多种新模式新业态。

　　商务部外国投资管理司司长朱冰表示，商务部将会同各相关部门，指导支持试点示范省市精准对接国际高标准经贸规则，深化产业创新发展与跨界融合等差异化探索，加强创新成果的系统集成与推广运用，更好为全国服务业的高水平开放、高质量发展积累经验、探索路径。

　　金融服务是服务贸易的重要领域。当前，我国扩大金融高水平开放，取消了银行保险机构的外资股份比例限制，大幅减少外资数量型准入门槛。国家金融监督管理总局相关司局负责人表示，将继续坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措，支持更多外资机构继续积极参与中国市场，欢迎有专业专长的外资机构来华开展不同形式的全方位合作。支持外资金融机构深度参与上海国际金融中心建设。

　　“进一步推动金融业的高水平开放要以制度型开放为重点，推动我国金融市场的国际化发展。”上海金融与发展实验室主任曾刚介绍，要吸引更多海外资金进入我国资本市场，促进投资主体多元化，提升市场活力和韧性。引进国际专业人才，提升金融服务的专业化水平。引入更多元化的金融机构和人才，创新金融产品和服务，更好满足实体经济多样化的投融资需求。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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