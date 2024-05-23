本报记者 祝大伟

习近平总书记强调：“强化数字技术和生物技术赋能，优先把黑土地建成高标准农田，切实把黑土地保护好。”

黑龙江有典型黑土耕地面积1.56亿亩，占全国的一半以上。护好黑土地，才有米粮仓。近年来，黑龙江采取多种措施，稳步恢复提升黑土地基础地力，促进资源可持续利用。其中，齐齐哈尔作为我国少有的以黑土为集中地带性耕作土壤的地区，坚持管控与修复并重、保护与利用统筹、用地与养地结合，有效提升了黑土地质量、提高了粮食产量。

——编 者

5月，黑龙江齐齐哈尔广袤的农田里，旱田和水田即将播种完毕。翻整一新的黑土连成片，枯黄的秸秆经处理后和黑土混在一起，随着气温升高加速腐化，为黑土增肥。

作为重要商品粮生产基地的齐齐哈尔地处嫩江平原，典型黑土地耕地面积占全市总耕地面积的95%以上。2023年，全市粮食总产量230多亿斤，增量全省第一。

近日，记者走进齐齐哈尔的黑土地保护重点县，一探当地为稳步恢复提升黑土地基础地力作出的努力。

如何“缝合”侵蚀沟？

填埋复垦，建设高标准农田

“以前下大雨时，水流急得像牛犊一样在地里横冲直撞，把沟冲刷得又深又宽。”回忆过去，克山县西河镇联民村农民韩晓宇仍觉得心疼。一年年雨季过后，韩晓宇的农田里留下了又宽又深的侵蚀沟，农机得绕着沟走，费时费力又费油。

“黑土土壤疏松，抗蚀能力弱。”克山县水务局副局长王洋介绍，降雨量大时往往会出现水土流失，随之就会形成侵蚀沟。

怎样“缝合”韩晓宇家农田里的“伤口”？

“这属于小型侵蚀沟，具备治理恢复的条件。”县里水务部门黑土治理专家张金福来地里察看后说。在侵蚀沟治理专项资金的支持下，对韩晓宇家的农田进行了治理修复：沟头，建造石头谷坊拦截急水；沟内，通过秸秆填埋、上层覆土、下设暗管和渗井导排水等侵蚀沟复垦技术进行农田修复，恢复耕种。

这样完善的治理方案，来自克山县与中国科学院东北地理与农业生态研究所合作的成果。2023年，双方共同探索完善侵蚀沟秸秆填埋治理方案。在填埋复垦的基础上，增设石笼沉井和沟底暗管，消除复垦后再遭水蚀的隐患。

“现在地里的‘伤口’愈合了，治理后的地块玉米总产量达2.3万斤，比治理前提升了1万余斤。”韩晓宇说。

在拜泉县三道镇利华村，1.9万亩高标准农田一望无际，5米多宽的水渠纵横其中，沟渠用水泥块衬砌；3.5米宽的机耕路用砂石铺就，通向农田。“田成方、渠成网、路相通、沟相连、旱能灌、涝能排”的优质田背后，是持续进行的高标准农田建设。“田块得到了有效整治，在田间修建了沟渠桥涵，水路畅通，避免了侵蚀沟的形成。”拜泉县农业开发服务中心主任张树伟说。

近年来，黑龙江开展全省侵蚀沟治理专项行动，2021年以来累计治理侵蚀沟3.3万条；实施高标准农田建设，2023年新建高标准农田868.6万亩，累计建成面积达1.08亿亩。今年，黑龙江还将建设高标准农田1400万亩、治理侵蚀沟1.2万条。

怎样解决“破皮黄”？

推广保护性耕作技术，增加土壤有机质

富裕县繁荣乡永丰村农民满金龙种了近30年地，见证了黑土地的变化。

曾经，“黑土地变成了‘破皮黄’，犁都得悬着点翻地，犁深一点就露黄土。”满金龙很忧虑，“这么好的黑土地，可不能让咱们给种没了。”

2006年开始，在县农技部门的指导下，满金龙在村里率先改变过去秸秆离田、整地起垄的耕作方式，尝试保护性耕作。渐渐地，满金龙尝到了甜头：秸秆还田后，土壤有机质增加了，免耕播种还能节约成本。

从自己干到成立现代农机专业合作社，满金龙所在的合作社如今拥有60多台套大型农机。三年深松一次土地、地里施用有机菌剂加速秸秆腐化、大豆玉米进行轮作……近年来，满金龙带领合作社全面推广保护性耕作方式，建设了1300亩的高标准保护性耕作应用基地。

大型农机在秸秆覆盖的田里播种完毕，满金龙满是笑容：“半米深的土层都有秸秆混合物，蚯蚓又回田里啦。”

在泰来县宁姜乡雄壮村，经营了370亩水田的农民彭志浩也观察到了土壤的变化。

“秋收时，翻地的‘大铁牛’将秸秆翻埋地下，无人机播撒了腐解的菌剂。腐熟一冬的秸秆，就慢慢变成了田里的肥料。”彭志浩说，他应用秸秆还田技术已有6年，田里增加了腐殖质，每亩水稻增产近100斤。

除了因地制宜推广旱田免耕少耕、秸秆还田的“龙江模式”和水田的“三江模式”等黑土地保护技术模式，齐齐哈尔还配套应用米豆轮作、深松整地等措施，增加土壤有机质，形成肥沃耕作层。经专家测算，全市耕地质量较黑土地保护治理前提高0.5个等级。

保护性耕作技术越来越完善，黑土地越来越好。2020年以来，黑龙江全省已累计实施保护性耕作面积9850万亩，打造东北黑土地保护利用标准化示范区31个。

如何减少“风剥地”？

完善农田防护林网，建立生态屏障

走进富裕县富路镇永太村，只见防护林纵横交错，一排排杨树高大挺拔，把村路和农田匀称地隔开，田块基本被分隔成500米见方的面积。“这样既能防风固土，还能减少树影地、便于耕种。”富裕县林业工作总站乡村服务中心的工作人员张春良介绍。

村路边、防护林旁，有一块平坦广阔的地块，这便是永太村农户华志耕种的大豆田。华志用手指着沿村路延伸的防护林介绍：“乍一看就是简简单单种两行杨树，其实却大有门道。田和林之间有专门的沟渠隔开，既能避免树根向田里延伸、影响庄稼生长，还能方便灌溉和排水。”

“以前没有这些防护林，大风来了，黑土能被生生刮跑。”华志说，如今再也没有出现过“风剥地”现象。

2023年，富裕县完成新植林1000亩，退化林修复面积2000亩，村屯绿化2350亩。乔灌木混种、路林渠结合、网带片交错……富裕县不断修复完善农田防护林网，为防治土壤风蚀打造了一堵堵防风墙，为高标准农田建立起一道道生态屏障。

“高标准农田建设，也离不开科学使用化肥农药、防治农业面源污染。”甘南县农技中心副主任李哲帅说，甘南县大力推广新型肥料、测土配方施肥，同时集成推广生物防治、物理防治等防控技术，提升黑土质量。

在长山乡永青村，村民李军拎着一袋子农药瓶，来到农药包装智能回收箱前，用手机扫码后，回收箱开启，一会儿就完成了回收，相应补贴自动打入他的账户。

甘南县搭建农药包装废弃物智能回收管理平台，调动农民参与回收废弃物的积极性，减少了农药包装给黑土地造成的污染。全县建立113个村级回收站和1个县级储运回收站，农药包装废弃物回收率达90%。

目前，黑龙江加快推进松嫩平原农田防护林网和防风固沙林建设，深入实施农药化肥减量增效行动，测土配方施肥技术实现主要农作物全覆盖，布设监测点1万个，形成了耕地质量监测网络。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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