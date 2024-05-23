本报记者 吕钟正 李茂颖

图①：撒永山光伏电站光伏板下已修复的植被。

华电（云南）新能源发电有限公司供图

图②：华电云南新能源集控中心的监控大厅。

本报记者 吕钟正摄

图③：5号地块部分光伏阵列。

华电（云南）新能源发电有限公司供图

习近平总书记强调：“加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业”。

光伏作为绿色能源的重要组成部分正蓬勃发展，我国光伏新增装机量连续多年位居全球首位。如今的中国不仅有完整的光伏产业链和技术，还有全球最大的光伏发电规模。

光伏下游应用环节具体情况如何？怎样发挥更大效益，助力绿色发展？记者近日走进滇北山区，解码澎湃绿电的规划建设与未来前景。

——编 者

云贵高原，深谷山地，阳光普照之下，如鱼鳞般铺陈的光伏板熠熠生辉。

倾角24度、多达54万块，在云南昆明以北130多公里的禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇东北部，撒永山250兆瓦集中式光伏电站将太阳的能量转化为清洁能源，输送到工厂、医院、居住区……

撒永山光伏电站是云南省单体投产发电量靠前的光伏发电项目，也是当地“8+3”新能源项目中的第一个备案项目。2023年云南集中式光伏发电新增并网容量达1440.7万千瓦，位列全国首位。

100多年前，“光伏效应”在一次实验中被偶然发现。如今，光伏电站已遍布五大洲。其中，集中式光伏电站因可接入高压输电系统供给远距离负荷，占据光伏装机的主流地位。在云南禄劝撒永山，250兆瓦集中式光伏电站并网发电一年多以来，累计发电量超3.4亿千瓦时。这座电站如何规划建设，如何发挥综合效益？光伏应用的前景如何？记者进行了实地调研。

规 划

精准选址，多方要素保障

群山之间，探寻光伏电站的路并不好走。辗转几个小时，终于到达撒永山山顶，眼前豁然开朗——

蓝天白云之下，既有大片的光伏方阵蔚为壮观，又有分散的光伏板蜿蜒错落。

为什么选择在大山里建设大型光伏电站？为什么光伏方阵呈不规则分布？一系列疑问待解。

“别看是山里，由于海拔高、遮挡少，光照条件更优越，电站年平均满负荷利用小时数在1300小时以上。”禄劝县发展和改革局副局长王伟川介绍。

“这一项目由5个地块组成，占地总面积约为5235亩。”投资方华电（云南）新能源发电有限公司副总经理向东辉介绍，国家对光伏用地有严格的政策要求，前期选址要尽量精确到每一块光伏板的安装位置，设计难度很大。

“我们通过图斑查询和现场查勘等多个程序，从划定的大范围内最终确定了这5000多亩土地。”向东辉说，选址是建设光伏电站的第一步，这不但要综合考虑光伏板朝向、地形地质和良好的电网接入，还要避让“三区三线”、耕地、乔木林、天然灌木林、坚果油茶类园地、矿产等因素，也就造成了光伏方阵的不规则分布。

如果选址不够精准，会有什么后果？

“会增大道路和集电线路工程量，从而增加项目投资，导致部分项目难以达到行业收益要求。”中国电建昆明院新能源与电力工程院专业总工程师张箭说，在项目选址时需要精益求精，尽量选择地块集中、条件较好的场址。

为了找到符合要求的场址，项目团队在崇山峻岭间进行了多次现场查勘。“有一次，我跟团队成员爬上山顶查勘，突然遇上大雨，冷得瑟瑟发抖，幸好找到一个牛棚，才得以生火取暖。”华电禄劝新能源开发有限公司副总经理龙鹏学说。筚路蓝缕，以启山林，一串串脚印踩出了光伏电站的最初样貌。

地有了，钱从哪儿来？毕竟，一座电站的投资大、回收周期长。

在建设启动初期，项目资金是一个大问题。光伏作为绿色能源项目是金融支持绿色低碳发展的重点领域，此项目成为兴业银行昆明分行首批“碳减排挂钩”创新模式下的光伏项目，共为项目审批通过了9.2亿元贷款，期限长达15年。

建 设

创新技术，提升单位产出

登高远眺，莽莽撒永山间，排排光伏板填补了山林、田地之间的空白，越过山脊向远方延伸，静静地吸收太阳的能量。

建设山地光伏项目，因地形条件复杂，可使用面积不规则、分散，所以难度大、成本高。如何在建设过程中节约用地、提升发电效率？

施工团队引入了创新性工程技术。“你看，这就是我们设计的柔性光伏支架，不用水泥桩、只用钢绞线和锁结构就能固定光伏板。”项目EPC（工程总承包模式）承建方经理杨宏鹏指着眼前三角桁架上的光伏组件说，针对当地地形条件较差而光照资源较好的山地，团队不断探索最优布置方案，实施了跨度为42米的光伏柔性支架项目。

有了柔性光伏支架，组件间的空隙减少，实现了光伏阵列的高密度排布。“相比固定支架，采用柔性支架的每兆瓦用地指标减少1.45亩，单位千瓦投资额也实现下降。”杨宏鹏介绍，这一技术已在云南其他多个山地光伏项目建设中推广使用，大大提高了土地利用效率。

在有限的用地之内进一步提升发电效率，相关设备的配置是关键。升压站是光伏电站的核心装备，它将发电站产生的电能升压到高电压，以便输送到电网中。“通过优化设计，我们将220千伏升压站居中布置于2号地块，有利于缩短单回集电线路长度，减少电力损失。”向东辉说。

在撒营盘镇升发村到中屏镇的群山之间，撒永山光伏电站接网工程也已建好。“这条线路全长超24千米，有79基铁塔，可将所发电能接入220千伏中屏变电站。”南方电网云南昆明供电局接网工程经理陈伟介绍，无人机三维激光扫描建模等新技术的投用，确保了项目按期投产。

增 效

因地制宜，发挥综合效益

“这里汇集了54万块光伏板所发电量。这座铁塔就是光伏电站与南方电网的分界，所发电能只有经过铁塔才能接入大电网。”走进位于山腰的光伏电站升压站，站长周全生介绍，电站所发绿电可实现全额上网。根据相关政策，按光伏电站寿命25年算，15年左右就可以收回建设成本。

除了自身的投入产出账，这座电站之于周边的综合效益账也日益清晰。

“我们准备在5号地块种黄精、白芨各400亩，镇政府委托专业合作社进行种植、运营。”撒营盘镇副镇长王海斌说，合作社可以给予技术和销售指导，附近村民可以参与种植、除草之类的管护工作，促进增收。

这些利民之举能够推进，得益于农光互补之下农业基础设施的提升。“根据开发协议，公司出资改善山上的农业用水条件，支持农光互补。”向东辉介绍，除了前期平整土地，还修建了水坝等灌溉设施，并对周边道路进行了硬化或修复，带动附近300户涉地农民年纯收入增加3000元以上。

在撒营盘镇升发村，村支书王天志给记者算了一笔账——升发村共有4600多亩光伏用地租给包括华电在内的多家企业的数个光伏项目，村民可获得每亩约500元的租金。农光互补项目中，附近村民参与种植农作物，也有收益。

“2020年，我们村的集体收入只有5万元，随着光伏项目的到来，现在已经超过了200多万元。”王天志说，建设电站时，不少村民参建挣劳务收入；项目建成后，有十几户村民实现了家门口就业，在电站从事保安、后勤等工作。

王天福曾是村里的贫困户，之前一家四口住瓦房，现在搬进了三层小楼。“我现在在电站做巡护，一个月发给我2400元，每年还有2万元的土地流转收入，日子越过越好。”

走在山间小道上，格桑花铺满路旁，华山松幼苗在碎石旁顽强生长。除了社会效益，光伏电站还发挥巨大的生态效益，每年减少二氧化碳排放30多万吨；项目还同步实施了生态修复，周边的生态环境得到明显改善。“除了种植牧草，我们还在不具备农业种植条件的地带种植促进自然环境恢复的植物，恢复生态的同时，景观也得到进一步提升。”龙鹏学介绍。光伏板下撒播牧草种子，石漠化地带种下杜鹃、华山松……高峰期，电站周边有100多名村民从事生态修复，每人每天可挣劳务费100元。

对当地政府而言，这座电站带来了多赢的契机。“在税收方面，该项目预计25年总增值税约2.6亿元，总所得税约1.9亿元，将增加禄劝县年工业产值约1.3亿元。”王伟川说，在禄劝打造金沙江下游风光水储一体化国家级示范基地方面，电站也具有引领效应，有效带动当地产业结构的调整。

推 广

革新技术，释放澎湃绿能

记者来到华电云南新能源集控中心，只见数字大屏上闪烁着发电场站的设备状态。向东辉介绍，按照公司目前的风光装机规模来看，需运行人员200余人，维护人员480余人；完全采用智能管控模式后，运行人员只需40人，维护人员只需183人，能有效降低光伏电站运维成本，提高全员劳动生产率。

近年来，随着光伏电站建设规模扩大，运维成本的缩减需求也更加迫切。通过把更多信息技术应用到能源领域，远程集控、无人值守正成为集中式光伏电站生产管理的新模式。

国家制造强国建设战略咨询委员会副秘书长曾建平认为，光伏产业是典型的新能源与信息技术高度融合的领域。当前，包括光伏电站在内越来越多的新能源项目在推行智能技术应用。

今年1月，为落实《智能光伏产业创新发展行动计划（2021—2025年）》，工信部发布第四批智能光伏试点企业与项目名单，推动加快实现智能制造、智能应用、智能运维、智能调度，全面提升光伏产业发展质量和效率。

除了光伏智能应用水平逐步提升，近年来我国光伏发电在应用场景上跨界融合的趋势更加明显。

走进禄劝县工业园，记者看到多个厂房屋顶整齐安装着一排排深蓝色光伏板。“项目发电可供园区食品加工等企业使用，目前自用比例达40%，多余的电量可以上网。”禄劝穗发新能源有限公司项目经理黄扣东介绍，该分布式光伏项目年均发电量可达212万千瓦时。

除了“光伏+工业园”，多场景下“光伏+”综合开发模式将持续推动光伏跨界融合发展。

在分布式光伏方面，各地正积极拓展产业发展新空间。如北京市提出，新建公共机构建筑、园区屋顶光伏覆盖率不低于50%；上海市规划，2023至2025年，全市新建居住建筑光伏规模超过10万千瓦；此外江苏等地鼓励光伏在交通、通信、数据中心等领域的拓展应用。

而集中式光伏方面，随着用地管理愈加严格，发展“光伏+”模式的复合型光伏发电项目已成趋势。经营者可在同一地块之上同时发展农、林、牧、渔与光伏发电业务，如农光互补、林光互补、渔光互补、牧光互补等多场景的复合光伏项目，提高综合收益。

当前，我国正在构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，持续推动能源革命，这也为光伏下游应用打开了广阔空间。如各地在探索光伏制氢及制氨、制甲醇等模式，扩大对绿电的就地消纳。

近日，国家能源局发布通知，积极支持新能源+储能、光储充一体化等联合调用模式发展。“随着光伏下游应用日渐丰富、占比不断提高，储能系统的配备将大大增强光伏发电的灵活性，降低电网调峰压力。”浙江大学能源工程学院教授肖刚认为，为进一步拓展光伏应用的发展空间，要鼓励在发电侧、电网侧、消费侧部署储能设施，让新能源更好服务国家发展战略，更好服务人民群众美好生活。

站在撒永山脚下，抬头仰望，光伏阵列好似撒播阳光“种子”的田野，不断长出绿色的电能。这里虽是偏远山区，贫瘠山地上的产出也点亮了都市的霓虹，为绿色低碳发展持续出力。过去30年光伏全产业链借着政策的东风、产业的红利，拥抱数字化的力量，不断壮大成熟；未来，随着光伏应用的进一步拓展，光伏组件的身影还将出现在滩涂、鱼塘、车站、矿坑……光伏产业将成长为一棵参天大树，点亮美好生活，为绿色低碳发展提供更多机遇和动能。

版式设计：沈亦伶

(责编：岳弘彬、牛镛)

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