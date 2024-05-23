本报北京5月22日电 （记者罗珊珊）近日，商务部、中国出口信用保险公司（以下简称“中信保公司”）联合印发《关于充分发挥出口信用保险作用 扎实推进贸易高质量发展 加快建设贸易强国的通知》，指导地方商务主管部门和中信保公司营业机构用足用好出口信用保险政策工具，更大力度支持贸易高质量发展、贸易强国建设。

通知要求，各地商务主管部门要根据外部形势变化和企业实际需求，推动出口信用保险发挥好跨周期和逆周期调节作用，引导保险公司与外贸企业深化对接合作，加强对中小微企业精准服务。中信保公司各营业机构要强化政策性金融机构职能定位，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，持续扩大保险覆盖面，优化承保理赔条件，释放融资增信效能，提升资信服务水平，切实发挥出口信用保险防风险、补损失、促融资、拓市场等作用，提升对贸易高质量发展的服务质效。

据介绍，通知围绕巩固外贸外资基本盘、加快培育外贸新动能、发展服务贸易和数字贸易、加快内外贸一体化发展、深化“一带一路”经贸合作、加强对中小微外贸企业支持等重点任务，进一步发挥出口信用保险作用，提出6方面约30项举措，重点包括：一是积极响应企业诉求，坚决落实短期险相关工作安排，用好进口预付款保险，巩固外贸外资基本盘。二是加大外贸供应链国际合作承保力度，完善跨境电商、海外仓专属产品服务，积极融入市场采购贸易、保税维修、外贸综服平台等新业态新模式，加快培育外贸新动能。三是聚焦服务贸易和数字贸易，完善国际运输、广告、文化、维护维修等领域承保服务，探索将更多数据要素纳入承保评审，加强银保数据合作。四是深化内贸险和出口险协同，拓展产业链承保范围，支持内外贸一体化发展。五是深化“一带一路”经贸合作，发挥中长期险和海投险作用，保障标志性工程，优化简化业务手续，支持“小而美”项目，提供定制化风险解决方案，提升综合承保能力。六是向中小微外贸企业适度倾斜资源，提升企业投保便利度和政策获得感，积极拓展线上保单融资业务，提供更多普惠性质的风险管理服务。

通知强调，各地商务主管部门和中信保公司各营业机构要坚持目标导向和问题导向，科学统筹谋划，认真组织实施，加强协作联动，提升工作合力，不折不扣抓好落实，以务实管用举措推动惠企政策落地见效，助力外贸质升量稳。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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