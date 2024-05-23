人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者走进黑龙江农耕一线，探访黑土地保护实践——

管护有技巧 土沃肥力高（深阅读）

本报记者 祝大伟
2024年05月23日07:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　习近平总书记强调：“强化数字技术和生物技术赋能，优先把黑土地建成高标准农田，切实把黑土地保护好。”

　　黑龙江有典型黑土耕地面积1.56亿亩，占全国的一半以上。护好黑土地，才有米粮仓。近年来，黑龙江采取多种措施，稳步恢复提升黑土地基础地力，促进资源可持续利用。其中，齐齐哈尔作为我国少有的以黑土为集中地带性耕作土壤的地区，坚持管控与修复并重、保护与利用统筹、用地与养地结合，有效提升了黑土地质量、提高了粮食产量。

　　——编  者

 

　　5月，黑龙江齐齐哈尔广袤的农田里，旱田和水田即将播种完毕。翻整一新的黑土连成片，枯黄的秸秆经处理后和黑土混在一起，随着气温升高加速腐化，为黑土增肥。

　　作为重要商品粮生产基地的齐齐哈尔地处嫩江平原，典型黑土地耕地面积占全市总耕地面积的95%以上。2023年，全市粮食总产量230多亿斤，增量全省第一。

　　近日，记者走进齐齐哈尔的黑土地保护重点县，一探当地为稳步恢复提升黑土地基础地力作出的努力。

　　如何“缝合”侵蚀沟？

　　填埋复垦，建设高标准农田

　　“以前下大雨时，水流急得像牛犊一样在地里横冲直撞，把沟冲刷得又深又宽。”回忆过去，克山县西河镇联民村农民韩晓宇仍觉得心疼。一年年雨季过后，韩晓宇的农田里留下了又宽又深的侵蚀沟，农机得绕着沟走，费时费力又费油。

　　“黑土土壤疏松，抗蚀能力弱。”克山县水务局副局长王洋介绍，降雨量大时往往会出现水土流失，随之就会形成侵蚀沟。

　　怎样“缝合”韩晓宇家农田里的“伤口”？

　　“这属于小型侵蚀沟，具备治理恢复的条件。”县里水务部门黑土治理专家张金福来地里察看后说。在侵蚀沟治理专项资金的支持下，对韩晓宇家的农田进行了治理修复：沟头，建造石头谷坊拦截急水；沟内，通过秸秆填埋、上层覆土、下设暗管和渗井导排水等侵蚀沟复垦技术进行农田修复，恢复耕种。

　　这样完善的治理方案，来自克山县与中国科学院东北地理与农业生态研究所合作的成果。2023年，双方共同探索完善侵蚀沟秸秆填埋治理方案。在填埋复垦的基础上，增设石笼沉井和沟底暗管，消除复垦后再遭水蚀的隐患。

　　“现在地里的‘伤口’愈合了，治理后的地块玉米总产量达2.3万斤，比治理前提升了1万余斤。”韩晓宇说。

　　在拜泉县三道镇利华村，1.9万亩高标准农田一望无际，5米多宽的水渠纵横其中，沟渠用水泥块衬砌；3.5米宽的机耕路用砂石铺就，通向农田。“田成方、渠成网、路相通、沟相连、旱能灌、涝能排”的优质田背后，是持续进行的高标准农田建设。“田块得到了有效整治，在田间修建了沟渠桥涵，水路畅通，避免了侵蚀沟的形成。”拜泉县农业开发服务中心主任张树伟说。

　　近年来，黑龙江开展全省侵蚀沟治理专项行动，2021年以来累计治理侵蚀沟3.3万条；实施高标准农田建设，2023年新建高标准农田868.6万亩，累计建成面积达1.08亿亩。今年，黑龙江还将建设高标准农田1400万亩、治理侵蚀沟1.2万条。

　　怎样解决“破皮黄”？

　　推广保护性耕作技术，增加土壤有机质

　　富裕县繁荣乡永丰村农民满金龙种了近30年地，见证了黑土地的变化。

　　曾经，“黑土地变成了‘破皮黄’，犁都得悬着点翻地，犁深一点就露黄土。”满金龙很忧虑，“这么好的黑土地，可不能让咱们给种没了。”

　　2006年开始，在县农技部门的指导下，满金龙在村里率先改变过去秸秆离田、整地起垄的耕作方式，尝试保护性耕作。渐渐地，满金龙尝到了甜头：秸秆还田后，土壤有机质增加了，免耕播种还能节约成本。

　　从自己干到成立现代农机专业合作社，满金龙所在的合作社如今拥有60多台套大型农机。三年深松一次土地、地里施用有机菌剂加速秸秆腐化、大豆玉米进行轮作……近年来，满金龙带领合作社全面推广保护性耕作方式，建设了1300亩的高标准保护性耕作应用基地。

　　大型农机在秸秆覆盖的田里播种完毕，满金龙满是笑容：“半米深的土层都有秸秆混合物，蚯蚓又回田里啦。”

　　在泰来县宁姜乡雄壮村，经营了370亩水田的农民彭志浩也观察到了土壤的变化。

　　“秋收时，翻地的‘大铁牛’将秸秆翻埋地下，无人机播撒了腐解的菌剂。腐熟一冬的秸秆，就慢慢变成了田里的肥料。”彭志浩说，他应用秸秆还田技术已有6年，田里增加了腐殖质，每亩水稻增产近100斤。

　　除了因地制宜推广旱田免耕少耕、秸秆还田的“龙江模式”和水田的“三江模式”等黑土地保护技术模式，齐齐哈尔还配套应用米豆轮作、深松整地等措施，增加土壤有机质，形成肥沃耕作层。经专家测算，全市耕地质量较黑土地保护治理前提高0.5个等级。

　　保护性耕作技术越来越完善，黑土地越来越好。2020年以来，黑龙江全省已累计实施保护性耕作面积9850万亩，打造东北黑土地保护利用标准化示范区31个。

　　如何减少“风剥地”？

　　完善农田防护林网，建立生态屏障

　　走进富裕县富路镇永太村，只见防护林纵横交错，一排排杨树高大挺拔，把村路和农田匀称地隔开，田块基本被分隔成500米见方的面积。“这样既能防风固土，还能减少树影地、便于耕种。”富裕县林业工作总站乡村服务中心的工作人员张春良介绍。

　　村路边、防护林旁，有一块平坦广阔的地块，这便是永太村农户华志耕种的大豆田。华志用手指着沿村路延伸的防护林介绍：“乍一看就是简简单单种两行杨树，其实却大有门道。田和林之间有专门的沟渠隔开，既能避免树根向田里延伸、影响庄稼生长，还能方便灌溉和排水。”

　　“以前没有这些防护林，大风来了，黑土能被生生刮跑。”华志说，如今再也没有出现过“风剥地”现象。

　　2023年，富裕县完成新植林1000亩，退化林修复面积2000亩，村屯绿化2350亩。乔灌木混种、路林渠结合、网带片交错……富裕县不断修复完善农田防护林网，为防治土壤风蚀打造了一堵堵防风墙，为高标准农田建立起一道道生态屏障。

　　“高标准农田建设，也离不开科学使用化肥农药、防治农业面源污染。”甘南县农技中心副主任李哲帅说，甘南县大力推广新型肥料、测土配方施肥，同时集成推广生物防治、物理防治等防控技术，提升黑土质量。

　　在长山乡永青村，村民李军拎着一袋子农药瓶，来到农药包装智能回收箱前，用手机扫码后，回收箱开启，一会儿就完成了回收，相应补贴自动打入他的账户。

　　甘南县搭建农药包装废弃物智能回收管理平台，调动农民参与回收废弃物的积极性，减少了农药包装给黑土地造成的污染。全县建立113个村级回收站和1个县级储运回收站，农药包装废弃物回收率达90%。

　　目前，黑龙江加快推进松嫩平原农田防护林网和防风固沙林建设，深入实施农药化肥减量增效行动，测土配方施肥技术实现主要农作物全覆盖，布设监测点1万个，形成了耕地质量监测网络。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月23日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
透过数据看发展：制造业为工业经济平稳向好提供支撑
　　人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）4月，制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点；制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高……数据显示，今年以来，我国制造业继续保持恢复发展、结构优化态势，为我国工业经济平稳向好提供支撑。 制造业采购经理人指数PMI，是反映制造业发展状况的“晴雨表”。…
国际生物多样性日 | 它们，与我们悲喜相通
　　监制：刘毅 宋丽云 孙海峰 统筹：章斐然 李鉴 创意策划：崔靖芳 李楠桦 王仁宏 朱浩铨 李杨诗宇 视觉策划：赵娜 视觉设计：方红 马婷 前端开发：杨斌 支持单位：国家林业和草原局宣传中心 国家林业和草原局野生动植物保护司 联合出品：人民网 《民生周刊》杂志社 人民日报中央厨房民生无小事工作室.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部