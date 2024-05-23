本报北京5月22日电 （记者丁怡婷）由国家能源局主办、电力规划设计总院承办的能源绿色低碳转型典型案例发布及技术交流会日前在北京召开。

去年以来，国家能源局组织开展能源绿色低碳转型典型案例征集工作，遴选出23个典型案例，并编撰形成《能源绿色低碳转型典型案例汇编》，系统展示了广东深圳虚拟电厂智慧调度运行管理云平台等绿色能源供给新模式案例，北京城市副中心城市绿心绿色供用能和碳管理项目等城市（乡镇）能源增绿减碳类案例，山东胜利油田百万吨级CCUS（碳捕集、利用与封存）项目等能源产业链碳减排类案例，江苏苏州工业园区能源绿色低碳转型实践等用能企业（园区）低碳转型类案例等4类23个典型案例的基本情况、做法实践、技术特点、实际成效等，为不同领域能源绿色低碳转型提供经验借鉴和实践参考。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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