本报马鞍山5月22日电 （记者韩俊杰）5月22日上午10时，随着第三十九节钢塔吊装对接到位，安徽巢湖至马鞍山城际铁路马鞍山长江公铁大桥4号墩主塔封顶。至此，大桥3座主塔全部实现封顶，即将全面进入钢梁悬臂架设阶段。

马鞍山长江公铁大桥是巢马城际铁路的控制性工程，桥梁全长达9.8公里。

巢马城际铁路是国家“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，设计时速350公里，其北接合杭高铁、东联宁安高铁，是马鞍山市与安徽省会合肥市的直接联通线。项目建成运营后，将在皖江两岸建起一条快速新通道，对推动长三角一体化发展和长江经济带建设等具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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