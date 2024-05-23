商务部和湖南省签署合作协议
加快建设中非经贸深度合作先行区
2024年05月23日07:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报长沙5月22日电 （记者申智林）22日，商务部和湖南省签署新一轮部省合作协议，共建会商机制，支持湖南省推动中非经贸深度合作先行区加快建设。
今年1月，国务院批复同意《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》。商务部会同国家有关部门和湖南省，共同制定中非经贸深度合作先行区建设会商机制，将支持先行区打造对非经贸合作模式创新区、对非经贸合作引领区、对非产业链合作承载区、对非经贸交流合作“会客厅”。
据了解，目前湖南正依托中非经贸博览会和中非经贸深度合作先行区两大国家级对非经贸合作平台，深化对非经贸合作。近3年，湖南对非进出口规模位居中西部省份第一位，年均增长23.1%。
《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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