增发国债助力山东现代水网建设
支持水利项目120个
2024年05月23日07:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报济南5月22日电 （记者侯琳良）水库建设现场热火朝天，征迁安置补偿顺利推进，灌区现代化改造“向新”发力，水毁设施修复提速……齐鲁大地，夏绿初成，万物勃发，增发国债水利项目建设正酣，助力加快构建山东现代水网。
2023年第四季度，中央财政增发1万亿国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。山东本轮下达增发国债支持水利项目资金157.3亿元，纳入水利项目120个，涉及大中型水库建设、灌区现代化改造、水毁设施修复等八大类。
在位山灌区，三干渠水毁修复工程前期工作已基本完成；在聊城冠县，大沙河水库土地征收工作正加速推进；在德州乐陵，初设批复和招标施工正压茬推进；在滨州沾化，潮河挡潮闸工程已顺利开工建设……山东16地市增发国债水利项目建设全力推进，截至5月15日，全省120个国债水利项目的国债资金投资完成率达31%。
《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 透过数据看发展：制造业为工业经济平稳向好提供支撑
- 人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）4月，制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点；制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高……数据显示，今年以来，我国制造业继续保持恢复发展、结构优化态势，为我国工业经济平稳向好提供支撑。 制造业采购经理人指数PMI，是反映制造业发展状况的“晴雨表”。…
- 评论
- 关注