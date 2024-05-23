本报济南5月22日电 （记者侯琳良）水库建设现场热火朝天，征迁安置补偿顺利推进，灌区现代化改造“向新”发力，水毁设施修复提速……齐鲁大地，夏绿初成，万物勃发，增发国债水利项目建设正酣，助力加快构建山东现代水网。

2023年第四季度，中央财政增发1万亿国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。山东本轮下达增发国债支持水利项目资金157.3亿元，纳入水利项目120个，涉及大中型水库建设、灌区现代化改造、水毁设施修复等八大类。

在位山灌区，三干渠水毁修复工程前期工作已基本完成；在聊城冠县，大沙河水库土地征收工作正加速推进；在德州乐陵，初设批复和招标施工正压茬推进；在滨州沾化，潮河挡潮闸工程已顺利开工建设……山东16地市增发国债水利项目建设全力推进，截至5月15日，全省120个国债水利项目的国债资金投资完成率达31%。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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