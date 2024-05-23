湖北稻麦轮作相关技术取得新进展
年均固碳减排224万吨二氧化碳当量
2024年05月23日07:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报武汉5月22日电 （记者范昊天）记者从湖北省农业科学院获悉：近日，该院在稻麦轮作模式碳氮养分管理关键技术研究中取得新进展，牵头完成的“稻麦轮作周年碳氮平衡养分管理关键技术创新与应用”通过国内外院士专家评审鉴定，整体达到国际领先水平。
该研究依托农业农村部废弃物肥料化利用重点实验室，基于国家农业环境潜江观测实验站稻麦轮作秸秆还田长期定位试验，利用43年的国家洪山试验观测站的数据进行验证分析，探明了碳氮配合调节土壤微生物代谢，协同提升土壤有机质和作物产量的机理。
据悉，秸秆还田配合施肥，调节了土壤微生物代谢，增强土壤碳、氮、磷循环相关胞外酶活性，增强了土壤养分活性，提高了作物对养分的吸收能力，提升了作物产量。该技术成果在湖北省稻麦轮作区取得良好效益，年均固碳减排224万吨二氧化碳当量，增产稻麦55万吨，为保障粮食安全和环境安全作出了贡献。
《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 透过数据看发展：制造业为工业经济平稳向好提供支撑
- 人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）4月，制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点；制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高……数据显示，今年以来，我国制造业继续保持恢复发展、结构优化态势，为我国工业经济平稳向好提供支撑。 制造业采购经理人指数PMI，是反映制造业发展状况的“晴雨表”。…
- 评论
- 关注