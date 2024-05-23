本报武汉5月22日电 （记者范昊天）记者从湖北省农业科学院获悉：近日，该院在稻麦轮作模式碳氮养分管理关键技术研究中取得新进展，牵头完成的“稻麦轮作周年碳氮平衡养分管理关键技术创新与应用”通过国内外院士专家评审鉴定，整体达到国际领先水平。

该研究依托农业农村部废弃物肥料化利用重点实验室，基于国家农业环境潜江观测实验站稻麦轮作秸秆还田长期定位试验，利用43年的国家洪山试验观测站的数据进行验证分析，探明了碳氮配合调节土壤微生物代谢，协同提升土壤有机质和作物产量的机理。

据悉，秸秆还田配合施肥，调节了土壤微生物代谢，增强土壤碳、氮、磷循环相关胞外酶活性，增强了土壤养分活性，提高了作物对养分的吸收能力，提升了作物产量。该技术成果在湖北省稻麦轮作区取得良好效益，年均固碳减排224万吨二氧化碳当量，增产稻麦55万吨，为保障粮食安全和环境安全作出了贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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