本报石家庄5月22日电 （记者史自强）河北省贯彻落实2024年全国减轻企业负担工作实施方案，以“强化企业服务 提升减负成效”为主线，聚焦政策支持、制度实施、问题整治、服务优化等方面，采取15条举措合力助企降本减负，进一步优化营商环境。

据了解，河北将加大科技创新支持力度，开展先进制造业企业“一对一”纳税辅导，落实企业研发费用加计扣除、先进制造业企业增值税加计抵减、技术改造等相关税收优惠和专项再贷款政策；延续实施阶段性降低失业保险费率为1%政策。同时，河北将治理擅自设立收费项目、滥用自由裁量权、强行让经营主体或基层单位分担费用等问题；开展拖欠中小企业账款专项治理，强化落实《保障中小企业款项支付条例》。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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