本报上海5月22日电 （记者谢卫群）上海浦东新区科技节5月20日开幕，当天，2024年浦东首批13家大企业开放创新中心亮相，涵盖了大健康、信息技术、新能源、新材料等行业，随着此批领军企业加入大企业开放创新中心，至此，浦东大企业开放创新中心成员总量已超过100家。

据介绍，2021年浦东提出大企业开放创新中心计划以来，相关企业充分发挥自身资源优势，持续深化赋能，为浦东创新生态构建和产业高地崛起贡献力量。

与此同时，上海市首批高质量孵化器启动建设以来，浦东已建设5家高质量孵化器，并储备了一批优质未来科技项目，新一批项目也在当天签约，推动孵化器将科技创新成果应用到具体产业和产业链上。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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