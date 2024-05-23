浦东大企业开放创新中心已超100家
2024年05月23日07:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报上海5月22日电 （记者谢卫群）上海浦东新区科技节5月20日开幕，当天，2024年浦东首批13家大企业开放创新中心亮相，涵盖了大健康、信息技术、新能源、新材料等行业，随着此批领军企业加入大企业开放创新中心，至此，浦东大企业开放创新中心成员总量已超过100家。
据介绍，2021年浦东提出大企业开放创新中心计划以来，相关企业充分发挥自身资源优势，持续深化赋能，为浦东创新生态构建和产业高地崛起贡献力量。
与此同时，上海市首批高质量孵化器启动建设以来，浦东已建设5家高质量孵化器，并储备了一批优质未来科技项目，新一批项目也在当天签约，推动孵化器将科技创新成果应用到具体产业和产业链上。
《 人民日报 》（ 2024年05月23日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 透过数据看发展：制造业为工业经济平稳向好提供支撑
- 人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）4月，制造业用电量同比增长6.3%，增速比上月提升2.3个百分点；制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高……数据显示，今年以来，我国制造业继续保持恢复发展、结构优化态势，为我国工业经济平稳向好提供支撑。 制造业采购经理人指数PMI，是反映制造业发展状况的“晴雨表”。…
- 评论
- 关注