本报呼和浩特5月22日电 （记者张枨）科研人员近日在内蒙古自治区赤峰市宁城县发现距今1.65亿年且保存十分完整的中侏罗世优美蜓科化石，并将其命名为宁城契丹优美蜓。此次发现对研究蜻蜓的自然历史演化提供了新依据。

该化石是首都师范大学、广州大学的学者团队与宁城国家地质公园管理局在宁城县道虎沟中侏罗世燕辽生物群中发现的。宁城国家地质公园管理局局长商景安介绍，地质公园工作人员在进行古生物化石保护巡查过程中，发现了这块裸露的蜻蜓化石，随即组织专家进行现场核实和研究，并采取措施予以保护。

优美蜓科因其翅细长如镰刀，翅脉密集，插脉多且长，虫体纤细具花纹而得名。结合之前专家对道虎沟地区的研究，推测宁城契丹优美蜓生活在温暖潮湿的溪流或湖泊旁。首都师范大学生命科学学院教授任东表示，这次发现的优美蜓化石补充了优美蜓科的部分特征，为国际昆虫学界深入了解优美蜓科提供了更全面的形态学依据。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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