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条码支付互联互通持续推进 如何更好便利扫码消费？

2024年05月23日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：条码支付互联互通持续推进 如何更好便利扫码消费？

京东支付日前宣布，消费者可以用京东金融App扫微信收款码进行支付消费。拥有庞大活跃用户基础的两家平台合作，是我国条码支付互联互通的又一新进展。

近年来，我国条码支付互联互通持续推进，技术规范落地实施，简化支付流程，助力支付行业高质量发展。未来如何进一步打破服务壁垒，扩大生态开放，便利百姓扫码消费？

纵观我国移动支付，普及率已达86%，居全球第一，在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。

在此基础上，条码支付互联互通的持续推进，能够有效整合纷繁复杂的码牌，允许消费者使用多种不同的支付App，扫同样的码牌进行支付，提升便利性。

“加快推进支付领域互联互通，既有助于建设全国统一大市场，也是服务实体经济、践行‘支付为民’理念的重要体现，有助于保护消费者选择权、提升消费者体验，促进数字经济和数字金融高质量发展。”招联首席研究员董希淼说。

2019年底，网联在宁波落地首笔互联互通交易，并于2020年1月在杭州完成首笔银行与机构间央行标准化条码互联互通验证。

自此，我国条码支付互联互通持续推进。目前，中国银联推出的云闪付App已与支付宝、微信支付等多平台实现互联互通；微信支付已与包括工、农、中、建、交、邮储在内的近30家银行、三大电信运营商旗下的钱包App等实现条码支付互联互通……

在跨境支付方面，支付宝、财付通推出“外包内用”支付方案，支持部分境外电子钱包在国内直接扫支付宝、微信码牌进行支付。

支付领域的互联互通，既需要制度规范、标准统一，也关乎用户隐私和数据安全。

当前，相关技术规范已经出台，成为互联互通的制度保障。2021年底，中国人民银行发布《条码支付互联互通技术规范》，在切实保障用户信息与资金安全前提下，规定了条码支付互联互通的编码规则、报文要素、安全要求等内容。

着眼数据安全，在移动支付发展过程中，由于各机构条码一度不能通用，聚合支付应运而生。聚合支付服务商往往没有支付业务牌照，但实际上从事了一些支付业务，产生一定风险隐患。

国信证券经济研究所所长助理王剑表示，持牌支付机构在交易规范、安全技术、数据保护等方面具备显著优势。条码支付互联互通的推进，有助于风险信息的识别、共享和防范，提升了移动支付体系的安全性。

展望未来，董希淼认为，虽然近几年来条码支付互联互通实现快速发展，但整体来看仍然滞后于市场需求，市场占有率最高、用户群体最大的支付宝与微信支付并未真正实现互联互通，银行支付与非银行支付互联互通仍然存在障碍。

今年5月1日起，《非银行支付机构监督管理条例》正式施行。中国人民银行副行长张青松此前曾在国务院政策例行吹风会上表示，条例强调维护公平竞争秩序，有利于指导头部支付机构发挥好“头雁”作用，更加注重行业利益、社会利益与公众利益，带头维护公平竞争，推进互联互通，扩大生态开放。

专家建议，相关部门应从制度和技术角度出台更多针对性措施，加强对支付机构和商业银行的引导和保障；支付机构应提高认识，加强推进；各地应打破地方保护，破除支付壁垒，助力在全国范围内实现支付互联互通。同时，还应加快推进数字人民币试点工作，丰富数字人民币应用场景，为消费者提供更多安全、便利的支付选择。

（新华社北京5月22日电 记者张千千）

(责编：罗知之、陈键)
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