韩 昱

原标题：全国综保区数量不断扩容 成稳外贸、引外资、促增长“桥头堡”

作为我国开放层次高、优惠政策多、通关便捷的海关特殊监管区域，综合保税区（以下简称“综保区”）数量近年来不断增加。记者注意到，今年以来新设立和通过验收的已经有4个，包括重庆国际铁路港综合保税区、台州综合保税区、北京中关村综合保税区、雄安综合保税区（一期）。

据重庆市人民政府网站消息，5月16日，重庆市政府新闻办召开重庆国际铁路港综合保税区（以下简称“铁路综保区”）建设启动新闻发布会。据介绍，今年4月30日，国务院正式批复同意重庆设立铁路综保区。该综保区预计明年3月份建成，4月份验收。至此，重庆综保区数量达到7个。

此外，雄安综合保税区（一期）、北京中关村综合保税区、台州综合保税区今年也均顺利通过验收。其中，北京中关村综合保税区是全国首个以“研发创新”为特色的综合保税区。北京市海淀区人民政府网站消息，4月26日，经海关总署、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、国家税务总局、国家外汇管理局等七部门组成的联合验收工作组评审，北京中关村综合保税区顺利通过正式验收，具备开关运作条件，为北京新质生产力发展提供新的高水平开放平台。

“综合保税区是稳外贸、引外资、促增长的‘桥头堡’，也是扩大对外开放，促进产业转型，吸引外商投资的前沿阵地。”中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，作为设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，综保区集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身，极大地便利属地企业开展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务，形成系统化外向型产业链，有利于吸引外资企业在综保区内投资办厂，推动我国对外贸易发展。

公开资料显示，目前我国已有超过160个综合保税区，覆盖31个省（区、市）。2023年，全国综合保税区货物贸易进出口总值超6万亿元，占全国的比重约为15%，有力促进了外贸发展。

今年《政府工作报告》显示，2024年政府工作任务包括“扩大高水平对外开放，促进互利共赢”，其中提到“推动外贸质升量稳”“加大吸引外资力度”等。巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，综保区是我国高水平对外开放的重要标志之一，全国综保区的不断建设和持续扩容，将有利于我国扩大高水平对外开放，也将给各地外贸发展带来新机遇，注入新动能。同时，有利于产业的升级转型以及外贸水平提升，促进我国经济高质量发展。

宋向清表示，综保区数量持续扩容，既是我国当前高水平对外开放的战略需要，也是高质量可持续发展的重要举措。通过扩容，可以吸引更多的外资生产商、供应商、物流企业入驻，简化属地企业开展外经外贸涉及的海关、汇兑等手续办理流程，降低业务成本，增强“中国制造”在国际市场的竞争力。同时，这有利于带动相关服务业的发展，为社会提供更多的就业机会，并推动产业转型升级。此外，综保区作为国内和国际资本和资源的链接点，其扩容可以推动企业引入更多国外商品，丰富居民消费品种，提高居民消费质量，提升居民的幸福指数。

(责编：罗知之、陈键)

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