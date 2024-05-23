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外资机构持续看好中国债市 加仓步伐稳健

2024年05月23日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：外资机构持续看好中国债市 加仓步伐稳健

本报记者 谢若琳

见习记者 毛艺融

外资机构配置人民币资产的热情持续高涨。国家外汇管理局数据显示，4月份境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿元和451亿元人民币。至此，境外机构投资者已连续8个月增持中国债券。

外资机构“买买买”的同时，参与中国债券市场的主体也在扩容。中国人民银行上海总部数据显示，截至4月末，共有1129家境外机构主体进入银行间债券市场。

由此可见，人民币资产的吸引力正在增强，中国债市展现较强的“磁吸力”。

境外投资者

持续加仓中国债市

中国人民银行上海总部日前发布的数据显示，截至4月末，境外机构持有银行间市场债券4.05万亿元，在银行间债券市场总托管量中所占比例已上升至2.9%。

外资在华债券投资类型趋向多元、交易量明显上升。德银中国投资银行部总经理徐肇廷观察到，除国债和政策性银行债之外的境内债券投资占比由2023年3月份的12%提升至2024年3月份的23%，持有量由3724亿元大幅提升至9200亿元。同时，境外机构银行间市场交易量明显上升，日均交易量由2023年3月份的617亿元提升至2024年3月份的885亿元。中国债券市场对外资的吸引力快速上升。

“自去年9月份以来，境外机构连续8个月增持境内债券，4月份境外机构增持境内债券再超千亿元，显示出在内外部积极因素增多提振下，人民币资产的吸引力明显增强，人民币债券配置价值凸显。”东方金诚研究发展部高级分析师于丽峰对《证券日报》记者表示。

于丽峰进一步分析，一是人民币资产安全性较高，作为“避险”资产受到境外投资者的青睐；二是国内货币政策仍维持宽松取向，投资者普遍认为未来人民币债券价格有上涨空间；三是近期经济数据显示国内经济保持回升势头，而海外部分经济体数据走弱，人民币具有潜在升值空间，进一步驱动外资增配人民币债券。

外资增持人民币债券

空间仍较大

自2023年5月15日内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）正式推出以来，整体运行平稳，参与者数量稳步增加。香港证监会数据显示，截至2024年4月末，20家境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币。按月计算的日均成交额过去一年增长三倍，从上线首月日均约30亿元人民币增至2024年4月份日均120亿元人民币以上。

近期，互换通迎来进一步升级。5月13日，中国人民银行、香港证监会和香港金融管理局联合宣布支持“互换通”机制安排进一步优化，包括新增“互换通”合约压缩功能、新增历史起息合约和IMM（国际货币市场）合约、延长交易手续费全额减免执行期限等。

“这将更好地满足境外资产管理机构的入市交易需求，方便境外投资者参与内地银行间利率互换市场，提升市场活力；助力人民币利率互换市场进一步与国际接轨；有利于推动香港和内地金融市场的长远发展，推动人民币国际化进程。”香港交易所表示。

未来，外资机构增持人民币债券仍有较大空间。随着中国在全球经济中的重要性进一步提升、金融基础设施的持续完善和债券市场的进一步开放，外资持续提高人民币债券的配置比例是大势所趋。

于丽峰表示，目前，人民币债券仍处于外资流入的初级阶段，未来随着国内信用债市场基础设施的进一步完善，外资持有国内债券的品种将进一步丰富，规模也将持续扩大。

谈及对债市制度建设完善和进一步开放的期待，于丽峰认为，未来国内债市将继续稳步推进制度化开放，扩大国际合作，持续推动国内外债券市场基础设施互联互通。

“境外投资者对更丰富多元的利率对冲工具，例如国债期货等，具有浓厚的参与兴趣。”徐肇廷表示，香港交易所或将于今年下半年推出国债期货产品，以满足境外投资者对于国债期货的交易需求。

(责编：罗知之、陈键)
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