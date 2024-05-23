原标题：外贸向好态势进一步巩固 企业信心提升

本报记者 谢若琳

见习记者 张芗逸

商务部近期调研显示，今年以来，随着全球贸易整体延续复苏态势，我国重点外贸企业新签订单连续4个月向好，超八成广交会参展企业在手订单金额持平或增长，外贸企业发展的信心持续提升。

我国外贸复苏向好的态势同样体现在进出口数据上。根据海关总署发布的数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%，规模创历史同期新高。其中，出口7.81万亿元，同比增长4.9%。

外贸是拉动经济增长的重要引擎。今年《政府工作报告》提出，推动外贸质升量稳。

在“量稳”方面，今年以来，我国出口延续回升态势。以美元计价，今年4月份，我国出口金额同比增长1.5%，较3月份大幅回升9个百分点，超越市场预期。

在“质升”方面，我国外贸结构持续优化升级，在产品结构、贸易方式、市场分布等多方面均有亮眼表现。

从产品结构看，今年前4个月，船舶、电动汽车、工程机械、体育用品出口增速较快。船舶出口金额同比增长108.4%，电动汽车、工程机械出口分别增长28.3%、16.2%。我国外贸企业还积极抓住奥运会等体育热潮带来的商机，据义乌海关发布的数据显示，今年前4个月，义乌出口体育用品及设备31亿元，同比增长45.6%。

与此同时，我国的贸易伙伴更加多元化。今年前4个月，东盟以15.8%的外贸总值占比成为我国第一大贸易伙伴。4月份，我国对东盟、共建“一带一路”国家的进出口总额分别增长14.4%、9%。

对此，商务部国际贸易经济合作研究院副研究员宋思源对《证券日报》记者表示，我国外贸出口基本面依然向好，中国产品在国际市场上仍具有一定的优势，外需依然较强。同时，近年来，中国加快推进贸易数字化进程，数字化赋能传统国际贸易，大力发展跨境电商及数字贸易，也有利于外贸“质升量稳”。

“外贸的亮眼表现是全球贸易复苏与我国外贸企业实力增强共同作用的结果。” 河南省商业经济学会副秘书长、郑州工程技术学院副教授胡钰对《证券日报》记者表示。

外贸复苏向好的态势，进一步增强了外贸企业的发展信心。今年前4个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体数量同比增加8.6%。其中，民营企业数量增加10.1%。

“对外贸企业的税收减免、外汇管理等实惠和便利政策降低了企业的运营成本，提高了运营效率，企业尝到了甜头，自然信心满满。”中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示。

对于我国外贸发展面临的挑战，胡钰建议，未来外贸企业一是要开拓新兴市场，减少对传统市场的依赖；二是可以利用跨境电商等新型销售渠道，拓宽客户群体，提高市场渗透率；三是加强供应链管理，优化供应链结构，提高供应链的灵活性和抗风险能力。

“随着人工智能、大数据等新技术新模式新平台的不断涌现，全球消费市场正在发生深刻变化。”宋向清表示，企业需要强化创新驱动，借力新技术优化外贸商品结构，提升外贸产品技术含量，强化品牌引领，推动中国制造高端化、精品化、规模化发展。

(责编：罗知之、陈键)

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