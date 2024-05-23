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白银价格走高 光伏行业“降银”需求迫切

2024年05月23日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：白银价格走高 光伏行业“降银”需求迫切

本报记者 殷高峰 贺王娟

近期，期货市场金属价格掀起狂潮，尤其是白银价格站上11年以来新高，年内涨幅惊人。Wind资讯数据显示，截至5月22日，SHFE白银年内涨幅已达39.13%，报8343元/千克。现货市场，伦敦银现站上31美元/盎司，年内涨幅超30%，创2013年以来新高。

随着白银价格不断攀升，作为仅次于硅片的光伏电池第二大成本，银浆价格成本抬升也给光伏行业带来挑战，银价的不断走高，使光伏行业的“降银”需求迫切。

在此背景下，《证券日报》记者注意到，目前少银化、去银化正成为光伏行业技术研发的重要方向，与之相关的OBB(无主栅技术）、银包铜、电镀铜等多项“降银”技术路线在加速推进，并陆续进入量产阶段。

光伏用银量显著增加

光伏用银成为近年来白银工业需求增长的主要来源，世界白银协会(TSI)数据显示，2022年和2023年，光伏用银量分别为3672吨和6017吨，2023年需求有接近64%的增长，弥补了其他工业领域用银量的萎缩。

市场机构预计，在光伏装机量持续增长的背景下，也将带动银浆市场需求持续扩大，2024年光伏用银量将上升至7217吨，同比上涨20%。

据了解，光伏银浆是太阳电池环节的核心辅材之一，电池的两面需要高纯度银粉生成的银浆，经过丝网印刷工艺从而获得导电性能，银浆在电池环节非硅成本中占比最高。

《证券日报》记者从光伏企业了解到，银浆成本在光伏电池成本中占比约为12%，是仅次于硅片的光伏电池第二大成本，在剔除硅片成本后，银浆成本在光伏电池非硅成本中占比约35%。

从具体技术路线来看，不同技术路线的耗银量也不一样，P型电池光伏银浆的成本占比在10%到11%，而N型电池银耗更高，占比在16%到25%。

有光伏企业人士对《证券日报》记者表示，TOPCon和HJT对银浆的消耗量都显著高于PERC电池，随着当前光伏高效电池由P型向N型(TOPCon、HJT等)迭代，对银浆的需求量也成倍上升，其中，TOPCon电池单片银浆耗量增长近80%，HJT电池单片银耗量近乎翻倍。预计随着N型电池的占比逐渐增高，未来银耗将进一步提升。

光伏行业推进降本增效

对于未来白银的价格趋势，市场普遍预计，在供需偏紧及投资属性的驱动下其将长期处于上行阶段。

“在供应短缺状态下，光伏、电子等领域需求也将支撑银价。”巨丰投顾高级投资顾问王旭对记者表示，预计后市白银价格仍将持续上行。

西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示，从目前的情况看，由于产业链大部分环节的价格都比较低，只要白银供给不短缺，银浆涨价不影响光伏产业供给，或者说影响甚微。同时，目前光伏组件价格已经濒临成本线，即使银浆涨价传导，组件价格上涨幅度也对下游装机热情影响甚微。

但在王铁山看来，当产业链价格回归理性后，银价的上涨将会给光伏行业带来一定的成本压力。

黑崎资本首席投资执行官陈兴文则表示，白银的工业需求，尤其是在光伏产业中的应用，可能会因为价格上涨而受到影响。如果白银价格持续上涨，可能会导致光伏产业寻求替代材料。

降本增效一直是光伏行业的主旋律。据《证券日报》记者了解，近几年，光伏行业一直在积极研究摆脱对贵金属材料依赖的技术路径，不少上市公司也正在加速推进“降银”技术研发工作。

例如，晶科能源在业绩说明会上表示，“今年公司已完成了激光辅助烧结技术的全部导入，0BB技术完成了前期测试，可较显著提高功率和降低成本，将按照公司规划逐步导入”。公司预计今年年底通过0BB技术和特殊网板技术的组合使用，182mm方片银耗能从90mg/片左右将至80mg/片左右。同时公司也在同步验证银包铜和电镀铜技术，预计未来两年有机会应用到生产中。

3月14日，奥特维发布消息称，目前公司0BB技术已经在TOPCon上突破技术瓶颈，单片银耗降低10%以上，且当前已达到TOPCon 0BB焊接工艺量产条件。此外，早在2023年8月份，通威股份宣布THC组件半年内四次刷新纪录，并表示该组件是业内首家采用铜互连(THL)技术，步入“无银化”时代。

而在业界看来，目前隆基绿能和爱旭股份的BC电池也将加快推动去银化。上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠表示，BC技术在P型硅片上做，最大的发展前景就是未来可以用铝浆替代银浆，其背面的铝可以跟P型的硅片形成局域的铝背场，用丝网印刷铝浆就可以实现电极的基础，未来用全铝的丝网印刷来做BC电池结构，从性价比上讲是最佳的。

“使用N型硅片的BC结构电池，目前主要采用丝网印刷银浆，其实利用TOPCon高掺杂形成的隧道界面也可以采用丝网印刷铝浆，当然还有一种选择是电镀铜技术，虽然用铜跟铝都是无银化技术，但金属化成本上还是相差较大。”沈文忠称。

(责编：罗知之、陈键)
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