李 冰

原标题：年内4家支付机构“离场” 行业优胜劣汰加速

又一家支付机构“离场”。日前，第三方支付机构上海申鑫电子支付股份有限公司（以下简称“申鑫支付”）发布停止交易业务公告，成为年内公开可查“离场”的第四家支付机构。记者注意到，目前该机构支付牌照有效期至2027年6月份，也就是说，申鑫支付在支付牌照未到期前，选择了“离场”。

综合此前央行更新注销支付牌照名单来看，截至5月22日，行业内累计共有88张支付牌照注销。

支付牌照并未到期

根据申鑫支付发布的《关于申鑫支付停止交易业务公告》，因公司经营问题，为保护商户的利益，决定停止公司的支付交易业务。交易于2024年5月20日23点结束，清算于2024年5月21日完成前一日结算资金后结束。

据了解，申鑫支付成立于2004年2月份，注册资本人民币1亿元，实收资本人民币1亿元，于2012年获得央行颁发的《支付业务许可证》。公司业务涵盖POS收单、二维码收款、智能停车等服务。

从其支付牌照信息来看，申鑫支付的业务类型为银行卡收单业务，业务覆盖范围仅限于上海市。根据非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息（2022年6月第四批），彼时申鑫支付成功通过续展，支付牌照有效期至2027年6月26日。

记者据央行官网及公司公告等梳理，今年有3家机构注销支付牌照，分别是央行于3月15日公布的上海纽斯达科技有限公司、2024年1月10日注销牌照的深圳市银联金融网络有限公司以及于2024年5月11日注销支付牌照的银视通信息科技有限公司。

博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示，综合来看，“离场”有行业机构内部整合的因素，也有因经营困难而自行选择退出的情况。可见，支付机构要居安思危并结合当下形势及市场需求，找寻业务突破口及解决方案、在增值服务等差异化路径上寻求突破，提升自身的市场竞争力。

或有更多机构“离场”

纵观行业，自2011年签发首批第三方支付牌照算起，截至5月22日，央行总计发出过271张支付牌照，现已缩减至183张，合计注销88张。其中，预付卡类业务机构占比超八成。比如，2018年共计有9张支付机构牌照注销，牌照业务类型均为预付卡发行与受理。

另外，近年来支付机构股权交易活动也较为频繁。比如，2023年，央行非银行支付机构重大事项变更许可信息公示，同意北京市政交通一卡通有限公司主要出资人北京控股集团有限公司变更为北京金融控股集团有限公司等。

谈及年内支付机构“离场”及支付机构股权转让的现象，王蓬博认为，主要有三方面原因，第一是5月1日正式施行的《非银行支付机构监督管理条例》对支付机构控股股东、实际控制人等做出一系列规定，以银联商务为代表的机构开始整合旗下支付牌照；第二是新规出台的目的是引导支付机构回归支付本源、规范发展防范风险，这也让一些不合规机构的违规风险成本增加进而选择离开；第三则是一些支付机构由于经营压力，盈利困难选择退出。

冰鉴科技研究院高级研究员王诗强对《证券日报》记者表示：“不排除后续仍会有其他机构在评估后选择放弃支付牌照主动‘离场’。当前支付行业洗牌也已进入深水区，支付市场竞争激烈，且客户习惯已经养成，中小支付公司缺少场景支持、获客成本高，为了维护支付业务平稳运行，一些中小支付机构面临生存难题。今年，随着支付新规的实施，预计行业内整合及优胜劣汰仍将继续，但支付本身的价值并不会因为一些机构退出而改变，未来行业会以合规为底线，迈向高质量发展。”

(责编：罗知之、陈键)

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