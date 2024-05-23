原标题：我国首座盐穴储气库年工作气量突破10亿立方米

科技日报北京5月22日电 （记者刘园园）记者22日获悉，位于江苏省常州市金坛区的国家管网集团金坛储气库JK8-3井日前顺利投产，标志着我国首座盐穴储气库——金坛储气库日采气能力达2700万立方米，创历史新高，年工作气量达10.54亿立方米，突破10亿立方米大关。

“作为长三角地区天然气管网的重要配套设施，金坛储气库投用至今已累计建成投产40口注采气井，先后开展注采作业72轮次，采气规模近57亿立方米，相当于替代标准煤750万吨、减少二氧化碳排放超800万吨。为优化长三角地区能源结构，助力我国早日实现‘双碳’目标作出积极贡献。”国家管网集团储能技术公司江苏储气库分公司副经理余国平介绍。

盐穴储气库是利用盐矿开采后留下的空腔，或者在地下盐岩中溶出的“天然溶洞”，用于天然气储存具有“随注随采”的独特优势，能够在极寒天气或突发事件导致用气量陡增的关键时期快速响应、采气保供。金坛储气库每年可进行4至7轮注采气，具有工作气量比例高、注采灵活和短期吞吐量大等特点，在保障天然气稳定供应和应急调峰等方面发挥着重要作用。

据介绍，国家管网集团聚焦打造盐穴储气技术策源地目标，不断推进复杂多夹层层状盐岩条件下储气库建库技术研发。在金坛储气库建设运营过程中，项目团队克服国内盐层薄、夹层多、杂质含量高、建库条件差、造腔设计难度大等难题，建立完善了适合国内地质条件下的盐穴储气库建库技术体系，研发出老腔改建储气库技术、气体阻溶造腔技术、光纤实时监测垫层界面系统等一系列具有自主知识产权的新技术装备，同时还自主开发了系列建设运营管理数字化工具。

与首批投产腔体相比，目前金坛储气库单腔平均体积提升37.2%，单位厚度盐层利用率提升27.9%，在复杂多夹层盐岩溶腔建库技术领域达到领先水平。

“按照国家储气能力建设规划，国家管网集团在‘十四五’期间将进一步加快液化天然气（LNG）接收站和地下储气库建设，新增储气能力超100亿立方米，为我国天然气产供储销体系建设提供重要支撑。”国家管网集团储能技术公司总经理宋明信表示。

(责编：罗知之、陈键)

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