刘园园

原标题：5G智慧路灯“点亮”城市生活

夜空下，江西南昌赣江新区，道路两侧形似花瓣状的路灯连成两条线，向远方延伸。

“这里的智慧灯杆，不仅能为道路提供照明，还集视频监控、交通管理、环境监测、新闻发布、信息宣传等多种功能于一身。”中国节能环保集团所属中节能晶和科技有限公司（以下简称“晶和科技”）总经理陈昕说。

日前，国务院国资委新闻中心举办的“走进新国企·向新而行 智造未来”活动一行走进晶和科技，实地探访该公司在江西南昌集成建设的5G智慧合杆项目。

据介绍，晶和科技专业从事LED节能及智慧照明的应用，累计获得授权专利200多项，其中发明专利20余项，自主研发生产的LED路灯、隧道灯出货量一直稳居全国前列。

在南昌赣江新区，这些5G智慧合杆采用基于硅衬底LED芯片的智慧照明技术，对比传统高压钠灯，节能率可达60%左右。而且，通过晶和科技城市智慧照明管理平台的精准调控，还可实现二次节能。

“我们的城市智慧照明管理平台，能够根据灯杆所在道路的实际需求进行科学调光，精确控制灯具亮度和开关时间，显著降低维护和更换频率，减少因过热或过载造成的损害，实现每盏灯具的精细化管理，从而达到节能、降耗、减排的目的。”晶和科技软件高级工程师杨鹏介绍，该平台基于云计算、物联网、大数据、人工智能等技术打造而成，可以实现对城市路灯“一张网”的智慧管控。

除了提供基础的道路照明，5G智慧合杆还可以融合通信基站、交通信号、监控、信息发布等多种城市服务功能。通过5G智慧合杆收集到的数据最终都汇聚到公司的城市智慧照明管理平台，并实现实时数据更新。

“5G智慧合杆就如同无数个散布在城市中的神经元，能够汇聚实时采集到的物联网数据，进而实现跨行业、跨部门、跨平台、跨系统数据融合。”杨鹏说。

截至目前，南昌赣江新区5G智慧合杆项目共计完成治安监控摄像头、卡口摄像头、电子警察、交通信号灯、电子道路指示牌、环境监测设备等10余类总计万余台物联感知设备的接入；实现社会治理、城市管理、交通安全三大业务体系总计10余个场景的机器视觉分析；为赣江新区社会治理、城市管理、交通安全三大业务体系提供20余类数据支撑。

如今，晶和科技还是全国最大的城市照明领域合同能源管理节能改造运营服务商，可通过合同能源管理等模式为城市提供全方位、全周期成套照明解决方案以及全价值链服务。

“目前，公司在全国投运合同能源管理项目50多个，管理灯具总数超65万盏，自主研发的城市智慧照明管理平台已在北京、南昌、淮安等20多个城市部署应用。投运项目全运营期可实现节电21亿千瓦时以上，相当于节约标准煤超过84万吨，减少二氧化碳排放210多万吨。”陈昕介绍。

“从单纯的灯杆到形成集照明、市政监测、应急指挥等多种功能于一体的智慧合杆，公共设施的综合效应、集约效应得到了极大的提高。”在中国工业经济联合会碳达峰碳中和促进中心主任王晓光看来，智慧合杆的使用也为其他地区的5G发展和智慧城市建设提供了可借鉴的运作模式。

(责编：罗知之、陈键)

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